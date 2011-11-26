طرح امنیتی ویژه محرم در کربلا/ 47 شهید و زخمی در موصل و بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، منابع امنیتی عراق امروز اعلام کردند که سرویس های امنیتی این کشور یک طرح امنیتی ویژه برای ایام ماه محرم به ویژه تاسوعا و عاشورای حسینی در کربلای معلی آماده کرده اند.

به موجب این طرح امنیتی بیش از 14 هزار نیروی پلیس از جمله هزار پلیس زن در اجرای طرح مذکور نقش دارند و شهر کربلا به 5 بخش امنیتی تقسیم خواهد شد و نیروهای پلیس در سرتاسر این شهر مستقر خواهند شد.

همچنین به موجب این طرح امنیتی، ایست های بازرسی، سگ های پلیسی و استقرار تک تیراندازها در شهر کربلا افزایش خواهد یافت.

از سوی دیگر خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داد که یک بمب در مسیر گشتی نیروهای ارتش عراق در منطقه النهروان در غرب موصل منفجر شد که بر اثر یک غیر نظامی کشته و دو نفر از نیروهای ارتش عراق زخمی شد.

پایگاه خبری نهرین نیز به نقل از یک منبع در وزارت کشور عراق اعلام کرد که آمار انفجار در مرکز بغداد به 30 زخمی افزایش یافت.

این انفجار در منطقه باب شرقی و در منطقه ای که محل فروش لباس های نظامی بود رخ داد. در منطقه الزیدان در غرب بغداد نیز دو انفجار همزمان رخ داد که 7 شهید و 7 زخمی بر جا گذاشت.