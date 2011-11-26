شور و نشاط مردم جامعه باید مورد اهمیت قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمد جواد رکنی ظهر شنبه در دیدار مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: سعی کنید در تولید برنامه های فرهنگی و هنری به شور و نشاط مردم اهمیت دهید.

وی به اهمیت جایگاه فرهنگ در جامعه اشاره کرد و افزود: مدیریت فرهنگی شهرستان را به دست کسانی باید سپرده شود که با فرهنگ، هنر، آداب، رسوم و ارزشهای مردم آن منطقه آشنایی کامل داشته باشند زیرا در صورت وجود این شناخت، توسعه و رشد فرهنگی حاصل می شود.

وی عنوان کرد: سعی شود کارها روی نظم و ترتیب خاصی انجام شود و از موازی کاری بالاخص در حوزه فرهنگ بپرهیزید زیرا موازی کاری باعث اتلاف هزینه ها و سرمایه های مادی و معنوی خواهد شد.

امام جمعه بندرلنگه تصریح کرد: وظیفه اصلی یک مسئول متعهد، خدمت رسانی مفید و خوب در همه زمانها و شرایط است و باید سعی کند مروج مسائل حلال به جامعه باشد.

حجت الاسلام رکنی اضافه کرد: برگزاری برنامه ای شاد و مفرح برای مردم همانقدر مهم است که مراسمهای عزاداری اهمیت دارد و مردم جامعه نیازمند هر دو نوع برنامه هستند و نقش حوزه فرهنگ در ایجاد شور و نشاط اجتماعی بیشتر از دیگران است.

در ادامه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان گفت: رویکرد حوزه و فرهنگ به سمت تولید برنامه های ارزشی و قرآنی تغییر کرده و در این راستا کانونهای فرهنگی – هنری مساجد ، موسسات قرآنی و انجمن های مختلف فرهنگی – هنری راه اندازی و مشغول فعالیت هستند.

حجت الاسلام مریدی زاده افزود: تمرکز زدایی از فعالیتهای فرهنگی – هنری در دستور کار قرارگرفته و سعی داریم بسیاری از برنامه های شاخص فرهنگی و جلسات را در شهرستان های مختلف برگزار کنیم.

وی اظهارداشت: انجام کارهای اثرگذار بالاخص در حوزه های دینی و قرآنی در اولویت است و در این خصوص برنامه های مدونی با توجه بر ظرفیت و استعداد هر شهرستان صورت پذیرفته است.