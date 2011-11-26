30 درصد شهرکهای کرج به شهرداری واگذار شده است

سیدعلی آقازاده با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: 70 درصد این شهرکها متولی خاصی ندارند که باید برای ساماندهی و تعیین تکلیف آن ها برنامه ریزی شود.

وی افزود: عمده ترین علت ساخت شهرک هایی که طی سه دهه اخیر در این کلانشهر بنا شده به دلیل مجاورت با پایتخت بوده که امروز تبعات آن گریبانگیر کرج است.

شهردار کرج یادآور شد: وعده های عملی نشده پیمانکاران برای تامین زیرساخت های مورد نیاز این شهرک ها معضل بزرگی است که امروز شهروندان را با مشکلات فراوانی مواجه کرده است.

این مسئول با اشاره به اینکه در حال حاضر 170 شهرک در کلانشهر کرج وجود دارد، تصریح کرد: هم اکنون 170 شهرک در کرج و حریم شهر کرج وجود دارد که با توجه به سیاست های کلان شورا و شهرداری در راستای ارائه خدمات به تمامی مردم سعی شده است به بخشی از مشکلات این شهرک ها رسیدگی شود.

وی گفت: به دلیل عدم واگذاری این شهرک ها به شهرداری، مدیریت شهری نمی تواند آنگونه که باید و شاید نسبت به ارائه خدمات مطلوب به مردم این شهرک ها اقدام کند.

آقازاده تاکید کرد: باید هرچه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف این شهرک ها اقدام شود تا شهرداری در آینده با مشکلات متعدد در زمینه خدمت رسانی به مردم این شهرک ها مواجه نشود.