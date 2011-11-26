ستاد بررسی مشکلات شهرک صنعتی اشتهارد با حضور معاونان وزیر تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد بررسی مسائل و رفع مشکلات صنعتگران و مدیران واحدهای تولیدی مستقر در شهرک صنعتی، اشتهارد تشکیل شد.

این ستاد در حضور دو تن از معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت تشکیل و مصوبات لازم جهت اجرایی شدن به دستگاههای ذیربط ابلاغ شده است.

در این دیدار اردشیر روغنی معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت و معدن و تجارت، مولایی معاون وزیر و رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی و علی مهدوی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز حضور داشتند.

این مسئولان در حضور کارشناسان و مسئولان ادارت مرتبط، مشکلات و دغدغه مدیران واحدهای تولیدی شهرک صنعتی اشتهارد را مورد بررسی قرار داده و تصمیمات مقتضی را با هماهنگی نمایندگان ادارات مربوطه اتخاذ کردند.

در این ستاد، چهار کارگروه اصلی طرحها و تسهیلات، امور تولیدی شامل صنایع، امور مالیاتی، صادرات و تامین اجتماعی، کارگروه امور زیربنایی و شهرکهای صنعتی و کارگروه محیط زیست و صنایع و معادن وجود دارد.

در این کارگروه ها به صورت تخصصی به بررسی دقیق ابعاد مسائل و مشکلات صنعتگران پرداخته و مصوبات لازم جهت اجرایی شدن به دستگاههای ذیربط ابلاغ شد.