50 تا 60 درصد پرستاران استخدامی از نیروهای قبلی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر جراحی اظهار کرد: در سومین ماه از اجرای قانون ارتقای بهره وری با مشکلاتی روبه رو شدیم که از آن جمله رعایت سقف اضافه کار 80 ساعت به ویژه برای پرستاران مرد است.

وی گفت: اگر چه در متن قانون سقف اضافه کار 80 ساعت در ماه آورده شده است اما به علت کمبود نیرو (به ویژه پرستاران مرد) میزان اضافه کار پرستاران مرد بیش از 80 ساعت در ماه است.

جراحی ادامه داد: تاکنون صحبت های مختلفی با دفتر پرستاری وزارت بهداشت و مدیریت نیروی انسانی در این باره شده است و عنوان شده به زودی راهکاری جدیدی اندیشیده می شود.

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یزد افزود: در استان یزد نظیر سایر استانهای کشور 50 تا 60 درصد نیروهای استخدامی از نیروهای پیشین (قراردادی و طرحی) بودند و با برگزاری آزمون استخدامی فقط تبدیل وضعیت شدند.

عضو شواری عالی نظام پرستاری گفت: به عنوان مثال از 371 مجوز استخدامی 356 مورد مربوط به کادر پرستاری بود در حالی که میزان نیروی انسانی مورد نیاز 550 نفر برآورده شده بود.

وی ادامه داد: از 356 نفر کادر پرستاری 70 پرستار طرحی و 70 پرستار قراردادی تبدیل وضعیت شدند و فقط 136 نفر نیروی انسانی جدید به چرخه درمان استان یزد اضافه شد.

جراحی افزود: اجرا نشدن قانون ارتقای بهره وری در بیمارستانهای خصوصی و تامین اجتماعی، عدم تامین بودجه مالی برای اجرای قانون و تمدید نشدن قراردادهای جدید 89 روزه همگی از مشکلات موجود بر سر راه اجرای قانون ارتقای بهره وری در دانشگاه علوم پزشکی یزد است.

وی یادآور شد: همچنین نرم افزاری برای محاسبه میزان ساعت کاری پرستاران بر اساس قانون جدید در حال تهیه است که البته هم اکنون محاسبه به صورت دستی انجام می شود.