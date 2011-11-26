به گزارش خبرگزازی مهر، براساس اعلام مرکز مدیریت راه‌ها با توجه به بارش برف و باران در برخی از مسیرهای ارتباطی کشور و لغزندگی سطح راه‌ها، به رانندگان وسایل نقلیه توصیه می‌شود ضمن رعایت نکات ایمنی با احتیاط بیشتر و سرعت مطمئنه حرکت کنند.

سامانه گویای 141 و88925252 و تلفن 84498666 این مرکز بطور 24ساعته پاسخگوی وضعیت راه‌ها به هموطنان است؛ ضمناً محور هراز که به علت بارش برف و کولاک شدید مسدود اعلام شده بود از ساعت 8 صبح روزجاری بازگشایی و تردد در آن برقرار شد.

‌محورفرعی شمشک به دیزین در استان‌های تهران و البرز به علت بارش برف و نبود ایمنی کافی و محور لشکرک به فشم (محدوده کمرخانی ) دراستان تهران به علت ریزش سنگ تا اطلاع بعدی مسدود است، دیگر راههای ارتباطی کشور باز است و رفت و آمد درآنها جریان دارد.

محورفرعی کوریجان – قهاوند دراستان همدان به علت تلاقی راه آهن درحال احداث با جاده مذکور از روزشنبه به تاریخ 5 آذرماه بمدت 3 ماه تردد وسایل نقلیه از طریق کنارگذر احداثی انجام می شود.

محورگمیشان – آق قلا دراستان گلستان به علت اجرای عملیات آسفالت حدفاصل کیلومتر 10 الی 40 از روز شنبه به تاریخ 5 آذرماه بمدت 2 ماه تردد وسایل نقلیه بین ساعت 8 الی 16 بامحدودیت ورعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

کمربندی تربت حیدیه (مسیرمشهد- گناباد) دراستان خراسان رضوی به علت اجرای عملیات روکش آسفالت حدفاصل کیلومتر 6 الی 20 از روز شنبه به تاریخ 5 آذرماه بمدت 25 روز تردد وسایل نقلیه بین ساعت 8 الی 17 بامحدودیت ورعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

سه راهی مهنه – تربت حیدریه دراستان خراسان رضوی به علت ادامه اجرای عملیات احداث تقاطع غیرهمسطح تا تاریخ 25 دیماه تردد وسایل نقلیه با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

محورگچساران – پل بریم دراستان کهگیلویه وبویراحمد به علت اجرای عملیات راهداری حدفاصل کیلومتر 20 الی 30 از روز سه شنبه به تاریخ اول آذرماه بمدت 2 ماه تردد وسایل نقلیه درطول هفته شنبه تا چهارشنبه به غیراز روزهای تعطیل بین ساعت 7 الی 17 با محدودیت ورعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

محورگچساران – پل خیرآباد دراستان کهگیلویه وبویراحمد به علت اجرای عملیات راهداری حدفاصل کیلومتر 4 الی 7 از روز سه شنبه به تاریخ اول آذرماه بمدت 2 ماه تردد وسایل نقلیه درطول هفته شنبه تا چهارشنبه به غیراز روزهای تعطیل بین ساعت 7 الی 17 با محدودیت ورعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

محور یاسوج – سیمره دراستان کهگیلویه وبویراحمد به علت ادامه اجرای عملیات راهداری حدفاصل کیلومتر 7 الی 11 ازروزسه شنبه به تاریخ اول آذرماه بمدت 2 ماه تردد وسایل نقلیه بین ساعات 7 الی 17 بامحدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

محوردهدشت – چرام دراستان کهگیلویه وبویراحمد به علت ادامه اجرای عملیات راهداری ابتدا تا کیلومتر 7 از روز سه شنبه اول آذرماه بمدت 2 ماه تردد وسایل نقلیه بین ساعات 7 الی 17 با محدودیت ورعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

محورقدیم آستانه – رشتدر استان گیلان به علت ادامه اجرای عملیات مرمت و بازسازی دال پل قدیم آستانه اشرفیه تا تاریخ 6 آذرماه تردد وسایل نقلیه ازطریق کمربندی رشت – آستانه و آستانه به کیاشهر انجام می شود.

محوریزد –طبس در استان یزد به علت اجرای عملیات اصلاح شیب شیروانی حدفاصل کیلومتر 40 الی 60 از روز چهارشنبه به تاریخ 25 آبانماه بمدت دوماه تردد وسایل نقلیه بین ساعات 7:30 الی 14:30 به غیر از روزهای تعطیل بامحدودیت ورعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

آزادراه رشت – قزویندراستان گیلان به علت اجرای عملیات مرمت و بازسازی درز انبساط پلها حدفاصل کیلومتر 23 الی 26 از روز یکشنبه به تاریخ 22 آبانماه لغایت 30 آذرماه درطول هفته شنبه تا چهارشنبه بین ساعات 8 الی 16:30 به غیرازروزهای تعطیل تردد وسایل نقلیه بامحدودیت ورعایت جوانب احتیاط انجام می شود

محورطبس – برداسکن دراستان یزد به علت اجرای عملیات اصلاح شیب شیروانی حدفاصل کیلومتر 180 الی 185 از روز یکشنبه به تاریخ 22 آبانماه بمدت یکماه تردد وسایل نقلیه بین ساعت 8 الی 16 به غیراز روزهای تعطیل بامحدودیت ورعایت جوانب احتیاط انجام می شود

محوراردکان – نائین و بالعکس دراستان یزد به علت اجرای عملیات نصب گاردریل پلها حدفاصل کیلومتر 45 الی 75 ازروز یکشنبه به تاریخ 22 آبانماه بمدت 2 ماه تردد وسایل نقلیه بین ساعات 7 الی 15 به غیراز روزهای تعطیل بامحدودیت ورعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

محوربندر ترکمن – کردکوی دراستان گلستان به علت ادامه اجرای عملیات بهسازی و تعریض از طرفین تا تاریخ 21 دیماه تردد وسایل نقلیه در طول روز با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

محور طبس – بشروئیه دراستان یزد به علت اجرای عملیات شانه سازی واصلاح شیب شیروانی حدفاصل کیلومتر 17 الی 20 ازروز شنبه به تاریخ 21 آبانماه بمدت 2 ماه تردد وسایل نقلیه بین ساعات 7 الی 15 به غیراز روزهای تعطیل با محدودیت ورعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

محور دوغایی – سلطان آباد دراستان خراسان رضوی به علت ادامه انجام عملیات شانه سازی حدفاصل کیلومتر 34 الی 39 تا تاریخ 17 آذرماه تردد وسایل نقلیه با محدودیت ورعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

محوردیهوک – طبس دراستان یزد حدفاصل کیلومتر20 الی 50 به علت اجرای عملیات شانه سازی ، اصلاح شیب شیروانی و تعویض علائم فرسوده از روز یکشنبه به تاریخ 15 آبانماه به مدت 3 ماه تردد وسایل نقلیه بین ساعت 7 الی 15 به غیراز روزهای تعطیل بامحدودیت ورعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

محوریاسوج – بابامیداندراستان کهگیلویه وبویراحمد به علت اجرای عملیات روکش آسفالت حدفاصل پل تنگاری و تونل زردون از روزشنبه 14 آبانماه بمدت 2 ماه تردد وسایل نقلیه از شنبه تا چهارشنبه بین ساعت 7 الی 16 بامحدودیت ورعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

محور دیهوک – راور دراستان یزد به علت اجرای عملیات روکش آسفالت حدفاصل کیلومتر45 الی 130 از روز شنبه به تاریخ 14 آبانماه بمدت 2 ماه به غیراز روزهای تعطیل تردد وسایل نقلیه بین ساعت 7 الی 15 بامحدودیت ورعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

محورزرین شهر – اصفهان به علت اجرای عملیات افزایش ارتفاع زیرپل روگذر راه آهن کیلومتر 4 الی 5 از روز سه شنبه به تاریخ 10 آبانماه بمدت 2 ماه تردد وسایل نقلیه در محدوده اجرای عملیات از طریق جاده انحرافی به موازات مسیر اصلی انجام می شود.

محور داراب – بندرعباس دراستان فارس به علت انجام عملیات احداث زیرگذر درمنطقه مسکونی جنت شهر کیلومتر 18 از روز سه شنبه به تاریخ 10 آبانماه بمدت 2 ماه تردد وسایل نقلیه درمحدوده مورد نظر از طریق جاده انحرافی احداث شده انجام می شود.

مسیرکنارگذر شمالی مشهد دراستان خراسان رضوی به علت ادامه اجرای عملیات احداث پایه پل غیرهمسطح در محدوده پمپ بنزین وتقاطع راه روستایی بازمرگان کماکان تا تاریخ 15 آذرماه تردد وسایل نقلیه در محدوده اجرای عملیات از طریق کنارگذر احداثی انجام می شود.

کنارگذر شرقی میبد – اردکان دراستان یزد به علت اجرای عملیات بهسازی رویه آسفالت ومرمت از امروز شنبه به تاریخ 7 آبانماه بمدت 45 روز بین ساعت 7 الی 17 عبور وسایل نقلیه از یزد به نایین با محدودیت و از طریق از خط مجاور کنارگذر شرقی انجام و ترافیک برگشت نایین به یزد ازطریق کنارگذر غربی اردکان- میبد و همچنین ترافیک محلی از طریق داخل شهر اردکان و میبد انجام می شود.

مسیرقدیم سه راهی شادمهر- سه راهی مهنه دراستان خراسان رضوی به علت اجرای عملیات احداث زیرگذر در محدوده کیلومتر 17 الی 18 از روزیکشنبه به تاریخ اول آبان بمدت 2 ماه تردد وسایل نقلیه بصورت رفت وبرگشت بارعایت جوانب احتیاط از طریق مسیر جدید انجام می شود.

محوربجنورد – آشخانه دراستان خراسان شمالی به علت اجرای عملیات تکمیلی زیرگذر کریک درکیلومتر 35 از روز یکشنبه به تاریخ اول آبانماه بمدت 3 ماه ترافیک رفت وبرگشت از طریق مسیر جدید انجام می شود.

باند جدید محور سه راهی مهنه – سه راهی شادمهر دراستان خراسان رضوی به علت اجرای عملیات احداث زیرگذر در ابتدای محور تا تاریخ 24 آذرماه تردد وسایل نقلیه در محل اجرای عملیات از طریق محور قدیم انجام می شود.

محوراردکان – نایین دراستان یزد به علت اجرای عملیات بهسازی حدفاصل کیلومتر 4 الی 10 ازروز شنبه به تاریخ 23 مهره بمدت 3 ماه در محل مورد نظر مسدود وتردد وسایل نقلیه از طریق راه انحرافی احداث شده انجام می شود.

محور بجنورد – اسفراین دراستان خراسان شمالی به علت اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت حدفاصل کیلومتر 5 الی 45 از روز شنبه به تاریخ 23 مهر بمدت 2 ماه به غیر از روزهای تعطیل بین ساعت 8 الی 17تردد وسایل نقلیه با محدودیت ورعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

بزرگراه ترانزیتی آزادشهر-گنبد دراستان گلستان به علت اجرای عملیات احداث بلواروسط نگین شهر ازروز دوشنبه به تاریخ 18 مهرماه بمدت 2 ماه تردد وسایل نقلیه بین ساعات 7:30 الی 15:30 بامحدودیت ورعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

محورسرخنکلاته – امیرآباد (کمربندی جدید گرگان ) دراستان گلستان به علت اجرای عملیات زیرگذر روستای فوجرد- کماسی کیلومتر 13 از روز شنبه به تاریخ 16 مهر بمدت 3 ماه تردد وسایل نقلیه ازطریق کنارگذر احداثی بطول 300 متر بارعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

مسیررفت گرمسار- چنداب دراستان سمنان به علت اجرای عملیات روکش آسفالت همراه با آسفالت تراشی حدفاصل کیلومتر30 الی 36 ومسیربرگشت حدفاصل کیلومتر 14 الی 18 وکیلومتر 25 الی 29 ازروزشنبه به تاریخ 9 مهربمدت 2 ماه درطول هفته ازشنبه تاچهارشنبه بین ساعات 8 الی 17 (به غیراز روزهای تعطیل ) ترددوسایل نقلیه بامحدودیت ورعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

‌محور بوکان – شاهین دژ دراستان آذربایجانغربی به علت اجرای عملیات زیرسازی محورسدشهیدکاظمی شهرستان بوکان ابتداتاکیلومتر20 ازروزشنبه به تاریخ 9مهر لغایت 30 آذرماه تردد وسایل نقلیه بین ساعات 7 الی 16 بامحدودیت ورعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

‌مسیربرگشت دورود-پلیس راه چالانچولان دراستان لرستان به علت اجرای عملیات احداث پل زیرگذر کیلومتر5 ازروزشنبه به تاریخ 9 مهرماه بمدت دوماه ترددوسایل نقلیه بامحدودیت ورعایت جوانب احتیاط ازطریق مسیررفت درهمان محل وبصورت دوطرفه انجام می شود.

‌آزادراه قم - تهران محدوده 15 کیلومتری عوارضی قم بعلت عملیات درزگیری،آسفالت تراشی وروکش آسفالت ازروزدوشنبه به تاریخ 4 مهربمدت 3ماه بین ساعت 7:30 الی 17 به غیرازروزهای پنجشنبه وتعطیل تردد وسایل نقلیه بامحدودیت ورعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

‌محورشاهرود- میامی دراستان سمنان به علت اجرای عملیات احداث باند جدید حدفاصل کیلومتر29الی 35 ازروزدوشنبه به تاریخ 4مهربمدت 3ماه تردد وسایل نقلیه درمحدوده اجرای عملیات ازطریق کنارگذراحداثی بارعایت جوانب احتیاط انجام می شود.



امروز تعداد کارگاه های جاده‌ای موجود درسطح جاده‌های کشور‌ 35 مورد و در حال حاضر انسداد جاده بر اثر شرایط آب و هوایی 2 مورد است.

بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از سامانه های هوشمند ترافیک شمار در 594 محور مواصلاتی کشور ‏‏‏‏‏‏‏‎‎‎، خلاصه آخرین اطلاعات ترافیک راهها در 24 ساعت گذشته به شرح زیر است:

مجموع کل تردد ثبت شده 3563515 وسیله بوده که میانگین سرعت تردد در شبکه 81 کیلومتر در ساعت بوده است.

همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین 16 درصد است.

ساعت اوج تردد طی 24 ساعت گذشته بین ساعت 16 الی 17 و ساعت کمترین تردد طی 24 ساعت گذشته درطول روز بین ساعت 6 الی 7 به میزان 70894 وسیله بود.

همچنین ازادراه کرج – تهران به میزان 100957 وسیله، پرترددترین محور طی 24 ساعت گذشته بوده است.



هموطنان می‌توانند برای آگاهی بیشتر از وضعیت جاده‌ها، با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز مدیریت راه‌ها به آدرس www.iran141.ir و همچنین تماس با شماره تلفن‌های 88926668 و 84498666 و شماره پیامک 1000141و صفحات 830 و 831 پیام‌نمای شبکه 2 سیما، از آخرین وضعیت راه‌های کشور مطلع شوند.