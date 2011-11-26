لزوم آزادی زندانیان سیاسی/ تظاهرات مسالمت آمیز مردم متوقف نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه نهرین نت، "الشیخ نمر باقر آل نمر" گفت: به کارگیری سلاح، خشونت و خونریزی از سوی همه مردود است.

وی ضمن انتقاد از برخورد خونین مقامات آل سعود با تظاهرات مسالمت آمیز مردمی در این کشور خواستار بازنگری در سیاستهای امنیتی شد.

آل نمر با اشاره به استقرار تک تیراندازها در بالای برج "المیاه" برای هدف قرار دادن تظاهرات کنندگان افزود: این اقدام بی اعتنایی به خون مردم قطیف است.

وی ضمن تمجید از شهدای روزهای اخیر منطقه القطیف شامل "ناصر المحیشی"،"سید علی الفلفل"،"علی اقریریص" و "سید منیب العدنان" گفت : آنها از بهترینهای مردم منطقه بودند که جان خود را فدای دفاع از حقوق جامعه و کرامت آن کردند و با شهادت خود شرف و عزت به دست آوردند.

شیخ آل نمر افزود: به کارگیری سلاح مشکلی را حل نمی کند، بلکه سبب می شود که خواسته های مردمی تحقق نیابد و این برای جامعه زیانبار است.

وی با اشاره به بیانیه وزارت کشور عربستان و تلاش برای ربط دادن قیام مردمی به خارجی ها بیان کرد: همه دنیا به خوبی واقف هستند که این ادعاها تلاشی از سوی رژیم برای مقابله با خواسته های مردمی است.

شیخ آل نمر ضمن انتقاد از اعطای اختیارات کامل به نیروهای امنیتی از سوی مقامات عربستانی، این اقدام را سبب وخامت بیشتر اوضاع دانست.

وی تصریح کرد: اگر رژیم خواستار آرامش است باید هر چه سریعتر "شیخ توفیق العامر" و دیگر افراد بازداشت شده و همه زندانیان را آزاد کند.

النمر تاکید کرد: تظاهرات باید به شکل مسالمت آمیز ادامه یابد تا بهانه ای برای سرکوب به دست نیروهای امنیتی داده نشود زیرا شهادت یک نفر در تحرکات مسالمت آمیز به مراتب بهتر از شهادت دهها نفر در تحرکات خشن است.