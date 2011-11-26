تجمع بزرگ بسیجیان قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، تجمع بزرگ 15 هزار نفری بسیجیان قم ، قبل از ظهر شنبه همزمان با سالروز تشکیل بسیج به فرمان امام خمینی(ره) در صحن جواد الائمه(ع) حرم حضرت معصومه(س) با حضور مسئولان استان و فرماندهان انتظامی و سپاه برگزار شد.



گفتنی است حجت الاسلام سید محمد سعیدی تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه(س)، سردار مهدوی نژاد فرمانده سپاه علی بن ابیطالب(ع)، حجت الاسلام موسی پور استاندار قم، حجت الاسلام بنایی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی و سرهنگ محمدرضا میرحیدری جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان قم از گردان‌ها و یگان های مستقر در صحن جواد الائمه(ع) سان دیدند.

15 هزار بسیجی خواهر و بردار از گردان‌ها، یگان‌ها، حوزه و پایگاه‌های مقاومت بسیج استان و فرماندهان انتظامی و سپاه علی بن ابیطالب (ع) در صحن جوادالائمه (ع) حضور داشتند.



با وجود سرد بودن هوا اما نظم، انسجام، اقتدار و جمعیت بسیار زیاد بسیجیان استان در این تجمع قابل توجه و با شکوه بود و بسیجیان در این تجمع بزرگ با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران و بنرهای عاشورای حسینی و تصاویری از امام راحل و رهبر معظم انقلاب اسلامی فریاد الله اکبر و خامنه‌ای رهبر سر دادند.