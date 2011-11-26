روابط عمومی منابع طبیعی گلستان در کشور برتر شد

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به ارزیابی عملکرد هیئت داوران جشنواره، روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان در بخش جایگاه تشکیلاتی روابط عمومی حائز رتبه برتر کشور شد.

این جشنواره شانزدهمین دوره جشنواره بوده که در آن عملکرد کمی و کیفی سالانه روابط عمومی های ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مورد ارزیابی قرار گرفت.

در دوره های گذشته نیز روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی گلستان در بخشهای مختلف موفق به کسب رتبه شده بود.



در بررسی هیئت داوران جشنواره شانزدهم نیز روابط عمومی این اداره کل حائز رتبه برتر جایگاه تشکیلاتی شد.

جمشید ناصری مسئولیت روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان را برعهده دارد.



وی پیش از این و در دوره استانداری یحیی محموزاده، مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری گلستان بوده است.

