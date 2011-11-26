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۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۲۲

نادری:

اجرای طرحهای عمرانی رهبری به عسلویه آبادانی این منطقه را به همراه دارد

اجرای طرحهای عمرانی رهبری به عسلویه آبادانی این منطقه را به همراه دارد

عسلویه - خبرگزاری مهر: بخشدار عسلویه گفت: اجرای پروژه های عمرانی سفر مقام معظم رهبری موجب آبادانی و رضایت مندی بیشتر مردم این منطقه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری بعد از ظهر شنبه در نشست با امام جمعه عسلویه افزود: بخش قابل توجهی از اعتبارات سفر رهبر معظم انقلاب به عسلویه مربوط به این بخش است.

وی اظهارداشت: اجرای چندین طرح عمرانی با اعتبارات سفر رهبر معظم انقلاب، به زودی در عسلویه آغاز می شود.

بخشدار عسلویه اظهارداشت: با این اعتبار چندین طرح از جمله مجتمع فرهنگی بوستان شهری، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در نخل تقی و ده ها طرح هادی روستایی در روستاهای بخش عسلویه اجرا می شود.

حجت الاسلام هاشمی نژاد امام جمعه عسلویه نیز گفت: هرکس با تفکر دین محوری و ولایتمداری زندگی کند بسیجی است.

مقام معظم رهبری فروردین امسال به عسلویه سفر کرده بودند.

کد مطلب 1469710

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