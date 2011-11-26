اجرای طرحهای عمرانی رهبری به عسلویه آبادانی این منطقه را به همراه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری بعد از ظهر شنبه در نشست با امام جمعه عسلویه افزود: بخش قابل توجهی از اعتبارات سفر رهبر معظم انقلاب به عسلویه مربوط به این بخش است.

وی اظهارداشت: اجرای چندین طرح عمرانی با اعتبارات سفر رهبر معظم انقلاب، به زودی در عسلویه آغاز می شود.

بخشدار عسلویه اظهارداشت: با این اعتبار چندین طرح از جمله مجتمع فرهنگی بوستان شهری، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در نخل تقی و ده ها طرح هادی روستایی در روستاهای بخش عسلویه اجرا می شود .

حجت الاسلام هاشمی نژاد امام جمعه عسلویه نیز گفت: هرکس با تفکر دین محوری و ولایتمداری زندگی کند بسیجی است.

مقام معظم رهبری فروردین امسال به عسلویه سفر کرده بودند.