کشت مورد نیاز شیراز طی پنج سال آینده مشخص می شود

علی دهقان فارسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرایی کردن طرح پ‍ژوهشی کشاورزی در این شهرستان، گفت: با هماهنگیهای صورت گرفته و توافقات انجام شده میان جهادکشاورزی شیراز، مرکز تحقیقات دیم کشور و مرکز بین المللی ایکارد اقلام مورد نیاز کشت کشاورزان شیراز مشخص خواهد شد.

وی ادامه داد: شهرستان شیراز در بحث کشت آبی با مشکل خاص اقلام مواجه نیست اما در بحث کشت دیم با توجه به 15 هزار هکتار اراضی در این شهرستان ضرورت مشخص شدن اقلامی خاص احساس می شود.

مدیر جهاد کشاورزی شیراز افزود: در حال حاضر 80 نوع کشت جدید به صورت آزمایشی در شهرستان شیراز کشت شده که طی مدت پنج سال هر کدام از این اقلام که مورد تائید قرار گرفت به عنوان کشت اول شهرستان شیراز معرفی خواهد شد.

دهقان فارسی تاکید کرد: این طرح با مشارکت خود کشاورزان انجام می شود تا در اجرایی کردن این پروژه تجربیات کشاورزان نیز مورد استفاده قرار گیرد.

وی با بیان اینکه باید بذر و اقلامی در شهرستان شیراز توسعه پیدا کند که افزایش درآمد نیز به همراه داشته باشد، گفت: افزایش سطح درآمدی کشاورزان و جلوگیری از ضرر آنان یکی از اولویتهای جهاد کشاورزی شیراز است که با استفاده از این طرح و مشخص شدن کشتی خاص برای شهرستان شیراز به این مهم دست خواهیم یافت.