40 گفتمان دینی جوانان در نکا برگزار می شود

محمد علی الیاسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بسیاری از انسانها سئوالاتی را در ذهن خود دارند تا فرصتی پیش نیامد بروز نمی کند و مورد نیاز مبتلا به خود و جامعه باشد.

وی افزود: به ویژه قشر نوجوان و جوان که شرایط سنی اقتضاء می کند سئوالات زیادی را در ذهن بپروراند و با توجه به محصل بودن و انگیزه تحصیلی کمتر به فکر حل کردن سئوالات عمومی باشند و به این مفهوم فرصت پیدا نکنند تا سئوالات و شبهات توسط افراد و رفع آن توسط اساتید فن است.

این مسئول تصریح کرد: تاکنون در سال 90 بیش از 20 گفتمان دانشجویی، دانش آموزی و طلاب و مساجد انجام شد و تا پایان سال پیش بینی می شو، 20 گفتمان دیگر در شهرستان نکا برگزار شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی نکا با اشاره به اینکه روحانیون، اساتید دانشگاه و دبیران آموزش و پرورش از اساتید این طرح هستند، اذعان داشت: این طرح در قالب موضوعات مختلف دینی، احکام، سیاسی و اخلاق برگزار می شود.

الیاسی تصریح کرد: این طرح با همکاری ائمه جماعات،هیئت امنای مساجد، دانشگاههای آزاد و پیام نور و آموزش و پرورش در نکا برگزار می شود.

