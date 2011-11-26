ارائه تسهیلات به معلولان و جانبازان دچار مشکل حرکتی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی شادالوئی با اعلام این مطلب افزود: مدیریت شهری منطقه تصمیم گرفت از ابتدای سال جاری به جانبازان و معلولین دچار مشکل حرکتی تسهیلاتی از قبیل بالابر و... ارائه کند.

وی با اشاره به مناسب سازی بوستانهای شرق تهران برای تردد نابینایان، معلولین و سالمندان افزود: بر همین اساس در بوستان فدک عملیات هم سطح سازی پیاده روها و اجرای رمپ ورودی جهت تردد آسان نابینایان و معلولین صورت گرفت.

شادالوئی به مناسب سازی پیاده روهای سطح منطقه اشاره کرد و افزود: به منظور رفاه حال شهروندان به ویژه دانش آموزان، همزمان با شروع سال تحصیلی، پیاده روهای شرق تهران مناسب سازی شدند.

شهردار منطقه در ادامه 8 گفت : مناسب سازی مسیر ویژه دوچرخه در پیاده روها با عرض مناسب سبز رنگ از جمله برنامه های مدیریت شهری منطقه است.

شادالوئی در پایان افزود : سیاستی که ما در پیاده روسازی منطقه 8 دنبال می کنیم، این است که پیاده روها را برای معلولان، جانبازان و حتی نابینایان مناسب سازی کنیم.