برنامه های تبلیغات اسلامی فارس در ایام محرم و صفر/ ساماندهی هیئتها و مداحان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ولی الله محمودی نژاد ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به لزوم اجرای بهتر مراسم محرم همزمان با آغاز این ماه بیان کرد: هر ساله همزمان با آغاز ماه محرم و صفرو شهادت امام حسین(ع) و یارانش تلاشهای زیادی برای نهادینه کردن فرهنگ عاشورا صورت گرفته است.

وی اظهار کرد: امروزه بر تمام افراد و مسولان نظام است که با همت بیشتری در راستای تبلیغ دین،احکام اسلامی و فرهنگ عاشورایی اقدام کنند تا بتوانیم شاهد آثار مثبت نهادینه شدن فرهنگ شهادت و شور حسینی در جامعه باشیم.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به اهم فعالیتهای سازمان تبلیغات اسلامی گفت: وظیفه اصلی سازمان تبلیغات اسلامی اشاعه فرهنگ دینی و ترویج مذهب شیعه است و همچنین در ایام سوگواری محرم و صفر نیز وظیفه تجهیز، تربیت وتوزیع مسائل و متون فرهنگی و نیز ساماندهی مبلغین دینی را بر عهده دارد.

حجت الاسلام محمودی نژاد اظهار کرد: برنامه های سازمان تبلیغات اسلامی در ماه محرم و صفر در چند محور اصلی برگزار می شود که از جمله آن میتوان به دعوت از مبلغان و سخنرانان به صورت عمومی و خصوصی و اعزام آنها به نقاط مختلف استان، ساماندهی بیش از سه هزارو 600 هیئت عزاداری حسینی، ساماندهی مداحان در ایام سوگواری حسینی و آماده کردن بیش از سه هزار مسجد با همکاری نهادهای فرهنگی اشاره کرد و همچنین لازم به ذکر است که بخش آماده سخت افزاری فضاهای مسجد با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه بر گزار می شود.

وی ادامه داد: از دیگر اهداف مهم سازمان تبلیغات اسلامی به ویژه در ماه محرم و صفر اعزام مبلغان برای مبارزه با فرق و مذاهب انحرافی از طریق آگاه سازی مردم است به ویژه در مناطقی که گروه های اهل تصوف، وهابیت و فرقه های شیطان پرستی فعالیت دارند.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی فارس بیان کرد: برخی از بدعتهای ایجاد شده در هیئتهای سینه زنی از قبیل قمه زنی که باعث آزار رساندن به جسم میشود اعمالی است که مقبول مراسم عزداری حسینی نیست و همچنین لازم است مداحیهای عزاداری حسینی با فرهنگ عاشورایی مطابقت داشته باشد.