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۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۴۶

حاجی زاده:

میزان وقوع 14 جرم اصلی در فیروزه صفر است

میزان وقوع 14 جرم اصلی در فیروزه صفر است

فیروزه - خبرگزاری مهر: فرماندار فیروزه گفت: این شهرستان از امن ترین نقاط استان محسوب می شود و میزان وقوع جرایم 14 گانه اصلی در شهرستان صفر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا حاجی زاده اظهار کرد: به طور مثال در طول سه سال گذشته هیچ قتلی در شهرستان رخ نداده است.

وی افزود: طی ماه های اخیر در سطح شهرستان فیروزه سرقتی انجام نگرفته که خود موجب ایجاد فضای روانی مطلوبی در این شهرستان شده است.

فرماندار فیروزه امنیت و آرامش حاکم بر شهرستان را ناشی از گرایش های عمیق مذهبی اهالی دانست و اضافه کرد: تلاش برای تعمیق باورهای دینی از طریق برگزاری جلسات متعدد و برنامه ریزی در این باره به ویژه برای گروه های سنی کودک، نوجوان و جوان از جمله فعالیت های فرهنگی فرمانداری فیروزه است.

به گفته وی یک پنجم هیئت های مذهبی دانش آموزان خراسان رضوی و نیز 22 مدرسه قرآنی در شهرستان قرار دارد.

حاجی زاده با اشاره به اینکه در حال حاضر دو هزار و 200 دانش آموز تحت پوشش فعالیت های قرآنی منطقه قرار گرفته اند، گفت: این آمار حاکی از رشد 30 درصدی فعالیت های قرآنی نسبت به سال گذشته است.

وی انتخاب یکی از مدارس قرآنی شهرستان فیروزه به عنوان مدرسه نمونه استانی و نیز گزینش یکی از هیئت های مذهبی دانش آموزی در زمره برترین هیات های مذهبی کشوری را از جمله افتخارات شهرستان ذکر کرد.

فرماندار فیروزه موفقیت های شهرستان در حوزه مسائل فرهنگی و آموزشی و نیز کسب رتبه پنجم اشتغال در استان را حاصل همت مدیران و مسئولان شهرستان عنوان کرد.

کد مطلب 1469718

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