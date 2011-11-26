به گزارش خبرنگار مهر، دو سال بعد از روی کارآمدن دولت اصلاحات، عمر مجلس پنجم به سرآمد و نوبت مجلس ششم رسید. اصلاح‎طلبان با این ادعا که مجلسی همسو با دولت اصلاحات، می‎تواند راه را برای تحقق شعارهای دولت و حل معضلات زندگی مردم هموار کند، اکثریت کرسی‎های مجلس ششم را در اختیار گرفتند، اما در این مجلس از مصوبات کارآمد خبری نشد، بی‎توجهی به معیشت مردم و معضلات فراوان اقتصادی دولت اصلاحات و درگیر شدن در سیاسی‎کاری و البته تندروی‎های حزبی، نهایتا کار را به تحصن و استعفای جمعی نمایندگان تندروی اصلاح‎طلب کشاند تا مجلس ششم نهایتا نه عصاره ملت باشد و نه عاقبت به خیر شود.

در شماره 117 هفته‎نامه پنجره، به شکلی مبسوط آن‎چه در مجلس ششم گذشت، با آثار و گفتاری از دکتر کاظم جلالی، حمیدرضا مقدم‎فر و مهدی فضائلی، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

به مناسبت همزمانی با دهه اول محرم و همزمانی با دهه محرم و شهادت سرور و سالار شهیدان و یارانش هفته‎نامه پنجره دوازدهمین ویژه‎نامه خود را در 32 صفحه به قیام عاشورا، فرهنگ، فلسفه و پیام آن، با رویکردی در جهت بصیرت‎افزایی در برخورد با ایام فتنه‎خیز، اختصاص داده است. در این پرونده خواننده آثار و گفتارهایی از محمدحسین رجبی دوانی، یوسفعلی میرشکاک، محمدرضا زائری، سعید حدادیان، احمد رهدار، محمدرضا سنگری و احمد شاکری خواهید بود.

بحث موافقان و مخالفان فلسفه، سابقه‎ای دیرینه دارد و ماجرایی که از قرن‎ها پیش آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد، در راستای سری پرونده‎های آزاداندیشی، هفته‎نامه پنجره در صد و هفدهمین شماره خود، به پیگیری مناظرات موافقان و مخالفان فلسفه پرداخته است.

در این پرونده آثار و گفتارهایی از مهدی نصیری، محسن غرویان، سیدیحیی یثربی، حسن میلانی و حسن رمضانی منتشر شده است.

آیا تا به حال به این فکر کرده‎اید اگر روزی به هر دلیل (مثلاً برای پروژه‎ای تحقیقاتی) نیازمند تماشای نخستین فیلم‎های تاریخ سینمای ایران باشید، کجا می‎توانید به آن دسترسی پیدا کنید؟ فیلمخانه ملی ایران مکانی است که آثار دیروز و امروز سینمای کشورمان در آن گردآمده و آرشیو شده است. این فیلمخانه سرگذشتی پر فراز و نشیب دارد که در پرونده هنری پنجره 117 آن را خواهید خواند. در این پرونده همچنین به ضرورت‎ها و چگونگی بحث آرشیو با آثار و گفتاری از عباس مطمئن‎زاده، محمدرضا عباسیان و... پرداخته شده است.

درگیری ارتش مصر با جوانان معترض در میدان التحریر، بزرگ‎نمایی رسانه‎های غربی به‎صورت هماهنگ با گزارش آژانس در پرونده اتمی ایران، فرانسه بیمار و سارکوزی نالایق، آیا سارکوزی در انتخابات بعدی پیروز خواهد شد، در بخش برون‎مرزی پنجره 117، رخدادهای جهان و منطقه با عناوین فوق مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

بخش متنوع فراسو و صفحات مجله خبری که به شکلی کوتاه و موجز به رخدادهای هفته در حوزه‎های مختلف می‎پردازد، همچنین صفحات مخصوص پیگیری انتخابات مجلس نهم از دیگر بخش‎های دیگر پنجره 117 هستند.

در باشگاه اهل قلم این شماره نیز می‎توانید خواننده مقالاتی از سیدمحمد سادات اخوی، جواد محدثی، محسن اسماعیلی، حسین سوزنچی، اکبر نبوی و سیدمحمد روحانی باشید.

صد و هفتمین شماره هفته‎نامه پنجره در 100 صفحه و به قیمت 1500 تومان روی پیشخان روزنامه‎فروشی‎هاست.