به گزارش خبرنگار مهر، دو سال بعد از روی کارآمدن دولت اصلاحات، عمر مجلس پنجم به سرآمد و نوبت مجلس ششم رسید. اصلاحطلبان با این ادعا که مجلسی همسو با دولت اصلاحات، میتواند راه را برای تحقق شعارهای دولت و حل معضلات زندگی مردم هموار کند، اکثریت کرسیهای مجلس ششم را در اختیار گرفتند، اما در این مجلس از مصوبات کارآمد خبری نشد، بیتوجهی به معیشت مردم و معضلات فراوان اقتصادی دولت اصلاحات و درگیر شدن در سیاسیکاری و البته تندرویهای حزبی، نهایتا کار را به تحصن و استعفای جمعی نمایندگان تندروی اصلاحطلب کشاند تا مجلس ششم نهایتا نه عصاره ملت باشد و نه عاقبت به خیر شود.
در شماره 117 هفتهنامه پنجره، به شکلی مبسوط آنچه در مجلس ششم گذشت، با آثار و گفتاری از دکتر کاظم جلالی، حمیدرضا مقدمفر و مهدی فضائلی، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
به مناسبت همزمانی با دهه اول محرم و همزمانی با دهه محرم و شهادت سرور و سالار شهیدان و یارانش هفتهنامه پنجره دوازدهمین ویژهنامه خود را در 32 صفحه به قیام عاشورا، فرهنگ، فلسفه و پیام آن، با رویکردی در جهت بصیرتافزایی در برخورد با ایام فتنهخیز، اختصاص داده است. در این پرونده خواننده آثار و گفتارهایی از محمدحسین رجبی دوانی، یوسفعلی میرشکاک، محمدرضا زائری، سعید حدادیان، احمد رهدار، محمدرضا سنگری و احمد شاکری خواهید بود.
بحث موافقان و مخالفان فلسفه، سابقهای دیرینه دارد و ماجرایی که از قرنها پیش آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد، در راستای سری پروندههای آزاداندیشی، هفتهنامه پنجره در صد و هفدهمین شماره خود، به پیگیری مناظرات موافقان و مخالفان فلسفه پرداخته است.
در این پرونده آثار و گفتارهایی از مهدی نصیری، محسن غرویان، سیدیحیی یثربی، حسن میلانی و حسن رمضانی منتشر شده است.
آیا تا به حال به این فکر کردهاید اگر روزی به هر دلیل (مثلاً برای پروژهای تحقیقاتی) نیازمند تماشای نخستین فیلمهای تاریخ سینمای ایران باشید، کجا میتوانید به آن دسترسی پیدا کنید؟ فیلمخانه ملی ایران مکانی است که آثار دیروز و امروز سینمای کشورمان در آن گردآمده و آرشیو شده است. این فیلمخانه سرگذشتی پر فراز و نشیب دارد که در پرونده هنری پنجره 117 آن را خواهید خواند. در این پرونده همچنین به ضرورتها و چگونگی بحث آرشیو با آثار و گفتاری از عباس مطمئنزاده، محمدرضا عباسیان و... پرداخته شده است.
درگیری ارتش مصر با جوانان معترض در میدان التحریر، بزرگنمایی رسانههای غربی بهصورت هماهنگ با گزارش آژانس در پرونده اتمی ایران، فرانسه بیمار و سارکوزی نالایق، آیا سارکوزی در انتخابات بعدی پیروز خواهد شد، در بخش برونمرزی پنجره 117، رخدادهای جهان و منطقه با عناوین فوق مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.
بخش متنوع فراسو و صفحات مجله خبری که به شکلی کوتاه و موجز به رخدادهای هفته در حوزههای مختلف میپردازد، همچنین صفحات مخصوص پیگیری انتخابات مجلس نهم از دیگر بخشهای دیگر پنجره 117 هستند.
در باشگاه اهل قلم این شماره نیز میتوانید خواننده مقالاتی از سیدمحمد سادات اخوی، جواد محدثی، محسن اسماعیلی، حسین سوزنچی، اکبر نبوی و سیدمحمد روحانی باشید.
صد و هفتمین شماره هفتهنامه پنجره در 100 صفحه و به قیمت 1500 تومان روی پیشخان روزنامهفروشیهاست.
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