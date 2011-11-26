ماموریت بسیج در شرایط فعلی تغییر کرده است/ ضرورت رشد روحیه بسیجی در کشور

سرهنگ مستعد حصاری روز شنبه همزمان با روز بسیج مستضعفان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای بسیج مرز جغرافیایی وجود ندارد و هر وقت نیاز به حضور فیزیکی بسیج احساس شود وارد میدان می شوند و برای همین کشورهای اسلامی از بسیج الگو می گیرند.

وی با بیان اینکه فرمان حضرت امام (ره) فرمان نظامی نبود چون در سال 58 جنگی در کار نبود، افزود: 32 سال پیش که آثاری از جنگ و خشم نبود، حضرت امام (ره) با آینده نگری و با فرمان خود نهال بسیج را کاشت که این نهال امروز به درخت تنومندی تبدیل شده است.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت عباس (ع) استان بسیج سازندگی را یکی از دستاوردهای بزرگ بسیج مستضعفین دانست و افزود: بسیج سازندگی برای آبادانی کشور تلاش می کند و در این راستا پروژه های مختلف عمرانی و سازندگی اجرا می کند که عمده ترین این فعالیتها در مناطق محروم کشور انجام می شود.

وی با بیان اینکه بسیج در عرصه های مختلف علمی و فرهنگی هم فعالیت دارد، عنوان کرد : بسیج در راستای علمی کردن کشور ورود پیدا کرده و امروز بزرگترین نخبگان کشور بسیجی هستند، اما این بدین معنا نیست که بسیج بعد نظامی را رها کرده بلکه بعد نظامی هم فعالیتهای خود را انجام می دهد.

مستعد عشق، ایمان و شهادت طلبی را از ویژگیهای بسیج دانست و یادآور شد: بسیج یعنی آمادگی حضور در مواقعی که اسلام و انقلاب اسلامی به آنان نیاز داشته باشد و بسیجیان در چنین مواقعی با آمادگی و بصیرت حضور پیدا می کنند.

وی با بیان اینکه آن زمان تعریف بسیج مشخص نبود، اضافه کرد: در زمان دوران هشت ساله دفاع مقدس که در ظاهر اسم رژیم بعثی بود اما در پست این اسم 34 کشور جهان حضور داشتند ، انقلاب اسلامی نیاز به دفاع مسلحانه داشت و بسیجیان لباس رزم به تن کردند.

بسیج مانع بزرگ در تجاوز به خاک ایران است

این مسئول عدم تجاوز کشورهای خارجی به ایران را به خاطر اقتدار بسیج دانست و ابراز داشت: اگر برخی کشورهای خارجی ببینند که بسیج از اقتدار افتاده لحظه ای برای تجاوز به کشور درنگ نخواهند کرد.

وی تصریح کرد: وقتی وارد هفته بسیج می شویم، اقتدار و انسجام بسیج را به جهانیان نشان می دهیم و با آرمانهای حضرت امام (ره ) بنیان گذار این تشکل و ولایت فقیه در قالبهای مختلف تجدید میثاق می کنیم.

مستعد با اشاره به شعار هفته بسیج امسال که بسیج، ولایت و بیداری اسلامی بود، متذکر شد: بیداری اسلامی در منطقه نشات گرفته از انقلاب اسلامی است و ناآگاهان داخلی و دشمنان خارجی تمام تلاش خود را برای از بین بردن کلمه بیداری به کار می برند اما نمی توانند کلمه بیداری اسلامی را از بین برند.

داشتن روحیات بسیجی لازمه کشور است

وی با اشاره به فرمایش حضرت امام راحل (ره) مبنی بر اینکه "بسیج مدرسه عشق است"، اضافه کرد: همه آنهایی که در این مدرسه درس خوانده یا فارغ التحصیل شده اند عاشق ولایت هستند.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت عباس (ع) استان داشتن روحیات بسیجی را لازمه کشور برشمرد و بیان داشت: اگر روحیات بسیجی در بدنه کشور تزریق شود، هیچ کاری در کشور به جا نمی ماند و درست و به موقع انجام می شود.

وی با بیان اینکه در هفته بسیج ارزشهای دفاع مقدس زنده نگه داشته می شود، گفت: در این هفته برنامه های متنوعی برگزار می شود که مهمترین آنها تشکیل حلقه صالحین در پایگاه های استان است که در بعد فرهنگی ماموریت بسیج قرار گرفته است.

مستعد با اشاره به مسئولیت بسیج در توسعه فلسفه امر به معروف و نهی از منکر یادآور شد: روش بسیج برای امر به معروف و نهی از منکر روش ارشادی و ایجابی است که در بعد درونی به مسائل تربیتی از طریق تشکیل حلقه صالحین و در بعد بیرونی به امر به معروف و نهی از منکر توجه ویژه ای دارد.

وی اظهار داشت: بسیج در این راستا با روش ارشادی و نه سلبی ماموریت خود را انجام می دهد که این مهم توسط بسیجیان به دلیل شناخت بهتر به وسیله پایگاه های محلات انجام می شود.