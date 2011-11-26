مصوبات سومین جلسه کارشناسان نماز و قرآن و عترت البرز اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین جلسه کارشناسان نماز و قرآن وعترت نواحی و مناطق تابعه استان البرز در محل سالن اجتماعات اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 کرج برگزار شد.

در این نشست در خصوص موارد مربوطه بحث وتبادل نظر شد و لزوم پیگیری فعالیتها از طریق کارشناسان نواحی و مناطق تاکید شده است ضمن اینکه موارد مربوطه نیز به تصویب رسید.

توجه به شیوه نامه ارسالی وزارت درخصوص فعالیتهای مربوط به نماز، قرآن وعترت و لزوم عملیاتی کردن مفاد شیوه نامه در طول سال تحصیلی، یکی از موارد در این زمینه است.

تلاش به منظور حضور حداکثری دانش آموزان در مسابقات قرآن، احکام، اذان، انشا نماز و نهج البلاغه و تشکیل بانک اطلاعاتی دانش آموزان مداح به منظوربرگزاری همایش در طول سال تحصیلی، از دیگر موارد است.

اجرای طرح پیوند مدارس با مساجد

اجرای طرح پیوند مدارس با مساجد و تلاش به منظور حضور مطلوب دانش آموزان درنمازعبادی، سیاسی جمعه و تشکیل گروه نغمات قرآنی در مدارس نیز مورد تاکید قرار گرفت.

نظارت بر مدارس قرآنی و تلاش به منظور کیفیت بخشی فعالیت این مدارس و همچنین مدارس تخصصی قرآن و ارزیابی عملکرد مدارس در خصوص فعالیتهای مربوط به نماز، قرآن و عترت و تشویق همکاران فعال از دیگر موارد در این خصوص بوده است.

نظارت کارشناسان بر نحوه هزینه کردن سرانه نمازمدارس، دیگر مورد در این خصوص است.