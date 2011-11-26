بسیج انقلاب را تثبیت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر کرمانی ظهر شنبه در نمایشگاه صنایع دستی بانوان بسیجی روستای خوجه گلدی افزود : با ایجاد پایگاهها در روستاها در یک محیط صمیمی و فرهنگی، شخصیت و هویت اصیل جوانان ما حفظ خواهد شد.

فرماندار مراوه تپه همچنین گفت: با توجه به توطئه های دشمن در این برهه از زمان که دشمن با طرح جنگ نرم و مورد هدف قرار دادن ارزشهای اسلامی ما سعی در منحرف نمودن مسیر انقلاب اسلامی دارد، بسیج می تواند با بصیرت خود و انجام کارهای فرهنگی پدافند لازم را در مقابله با آن داشته باشد.

وی افزود: وجود توانمندیهای صنایع دستی در یکایک روستائیان علاوه بر جلوگیری از تهاجم فرهنگی و معضلات اجتماعی باعث رشد استعدادها شده و اشتغال و توسعه اقتصادی را بهمراه خواهد داشت.



در ادامه این مراسم برنامه های هنری و سنتی توسط بانوان پایگاه بسیج روستای فوق اجرا شد.

