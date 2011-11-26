معرفی مکان مناسب برای کانون پیشکسوتان استانداری کرمانشاه تا پایان سال

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث کلانتری صبح شنبه در همایش تجلیل از بازنشستگان و پیشکسوتان استانداری که در محل سالن آمفی تئاتر دفتر آموزش و پژوهش تشکیل شد، گفت: وقت آن است که کلمه بازنشسته را، بازنشسته کنیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کرمانشاه تاکید کرد: کلمه بازنشسته معنای کامل، شایسته و درخوری برای نامیدن تجربه مندانی که پایان نامه موفقیت در انجام وظیفه اداری 30 ساله خود را دریافت کرده اند به ذهن نمی آورد، پس تقاضا می کنم صاحب نظران گویاترین، زیباترین و با معناترین کلمه را برای مخاطب ساختن فرهیخته زنان و مردان تجربه مند بیابند و به گونه ای باشد که شان و مقام بهترین انسانهای جامعه مورد نظر را بیان و معنا کند.

کلانتری در پایان افزود: تکریم ارباب رجوع بویژه پیشکسوتان وظیفه ما است و تمامی خواسته های قانونی و قابل انجام شما را مورد بررسی با هدف انجام قرار می دهیم و انشاالله تا پایان همین سال مکان شایسته ای برای استقرار کانون پیشکسوتان استانداری معرفی می کنیم.

