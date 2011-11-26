  1. استانها
  2. کرمانشاه
۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۵۷

کلانتری خبر داد:

معرفی مکان مناسب برای کانون پیشکسوتان استانداری کرمانشاه تا پایان سال

معرفی مکان مناسب برای کانون پیشکسوتان استانداری کرمانشاه تا پایان سال

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: معاون استاندار کرمانشاه گفت: انشاالله تا پایان همین سال مکان شایسته ای برای استقرار کانون پیشکسوتان استانداری معرفی می کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث کلانتری صبح شنبه در همایش تجلیل از بازنشستگان و پیشکسوتان استانداری که در محل سالن آمفی تئاتر دفتر آموزش و پژوهش تشکیل شد، گفت: وقت آن است که کلمه بازنشسته را، بازنشسته کنیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کرمانشاه تاکید کرد: کلمه بازنشسته معنای کامل، شایسته و درخوری برای نامیدن تجربه مندانی که پایان نامه موفقیت در انجام وظیفه اداری 30 ساله خود را دریافت کرده اند به ذهن  نمی آورد، پس تقاضا می کنم صاحب نظران گویاترین، زیباترین و  با معناترین کلمه را برای مخاطب ساختن فرهیخته زنان و مردان تجربه مند بیابند و به گونه ای باشد که شان و مقام  بهترین انسانهای جامعه مورد نظر را بیان و معنا کند.

کلانتری در پایان افزود: تکریم ارباب رجوع بویژه پیشکسوتان وظیفه ما است و تمامی خواسته های قانونی و قابل انجام شما را مورد بررسی با هدف انجام قرار می دهیم  و انشاالله تا پایان همین سال مکان شایسته ای برای استقرار کانون پیشکسوتان استانداری معرفی می کنیم.
 

کد مطلب 1469725

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها