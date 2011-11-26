خراسان جنوبی در جذب اعتبارات زیر بنایی موفق عمل کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید امینی در نشست شورای برنامه ریزی خراسان جنوبی اظهارداشت:مجموع کل اعتبارات در سه بخش زیر بنایی، امنیتی و فرهنگی و اقتصادی بر اساس شاخص های کشوری توزیع می شود که این اعتبارات در بخش زیر بنایی رقمی معادل 729 میلیارد تومان بوده است و سه درصد از کل اعتبارات به خراسان جنوبی اختصاص یافت.

وی خواستار جذب اعتبارات اقتصادی در استان شد و ادامه داد: مسئولان دستگاههای استان باید با هماهنگی و تعامل بیشتر با مسئولان دستگاهها در سطح کشور نسبت به ارائه آمار و شاخص های خواسته شده اقدام کنند تا بتوانیم در بخش های فرهنگی، امنیتی و اقتصادی نیز اعتبارات خوبی را برای استان جذب کنیم.

امینی بیان کرد: اعتبارات در بخش زیربنایی در چهار حوزه اعم از عمران عشایری، تامین آب روستایی، راههای روستایی و کمک به شهرداری های زیر 25 هزار نفر جمعیت در شهرستان های استان توزیع خواهد شد.

معاون برنامه ریزی استاندار خراسان جنوبی ضمن تبریک هفته بسیج گفت: امید است روحیه بسیجی هر چه بیشتر در سیستم اداری ترزیق شود و مدیران همچون گذشته با روحیات بسیجی نسبت به رفع موانع و تمشیت امور گام بردارند.

امینی به اقدامات انجام شده در زمینه سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390 در استان اشاره کرد و افزود: از مجموع خانواهای استان، 178 هزار و 680 خانوار سرشماری شدند و تنها هزار و 300 خانوار در زمان سرشماری غایب بودند که سرشماری نشده اند.

وی سرجمع رشد جمعیت استان در سال 90 را 1.24 درصد دانست و بیان داشت: همکاری کلیه دستگاههای اجرایی در اجرای این طرح خوب و مطلوب بوده است که جای تقدیر و تشکر دارد.

وی رشد خانوارهای استان را بالغ بر 11 درصد دانست و یادآور شد: امید است نتایج این سرشماری در برنامه ریزی های آینده کشور مورد استفاده مسئولان امر قرار گیرد.

در این جلسه توزیع اعتبارات طرح توسعه نهبندان به عنوان یکی از مصوبات جلسه با رای اکثریت اعضاء مورد تصویب قرار گرفت.