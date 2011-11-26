اجتماع دو هزار نفری بسیجیان گتوند برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار گتوند در این مراسم با گرامیداشت هفته بسیج و یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس گفت: حماسه ها و رشادتهای بسیجیان در دوران جنگ تحمیلی مثالزدنی و در تاریخ جاویدان خواهد ماند.

قدرت اله امانی پور تصریح کرد: بسیج توانست در زمان کوتاهی قلبها را به تسخیر خود در آورد زیرا بسیج یک فرهنگ ارزشی است و امروز بسیجیان ایران اسلامی ثابت کرده اند که در تمام صحنه ها حضور دارند.



سرهنگ میراسحاق عسکری از فرماندهان دوران دفاع مقدس نیز در این آئین با گرامیداشت هفته بسیج اظهار کرد: هرکس در دفاع از دین عمل کند بسیجی است.



وی افزود: آثار و کتبی که شهدای دفاع مقدس در آن زمان منتشر کردند نشان از تاثیر دانش در بسیجیان است وکسی که اعتقاد به دانش اسلامی داشته باشد بسیجی است.



در پایان این همایش بزرگ از تعدادی از بسیجیان نمونه با اهدای لوح سپاس تقدیر به عمل آمد.