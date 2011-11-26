11 هزار واحد مسکن مهر در همدان بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، از این تعداد پروژه مسکن مهر چهار هزار و 479 واحد شهری در شهرستان همدان، دو هزارو 718 واحد مسکن مهر شهری در شهرستان ملایر، یک هزار و 96 واحد مسکن مهر شهری در شهرستان نهاوند و یک هزار و 73 واحد مسکن مهر شهری در شهرستان تویسرکان قرار دارد.

همچنین 635 واحد مسکن مهر شهری در شهرستان بهار، 715 واحد مسکن مهر شهری در شهرستان اسدآباد، 160 واحد مسکن مهر شهری در شهرستان رزن، 330 واحد مسکن مهر شهری در شهرستان فامنین و 342 واحد مسکن مهر شهری در شهرستان کبودرآهنگ به بهره برداری رسید.

سرپرست راه و شهرسازی استان همدان در حاشیه بهره برداری از این پروژه ها گفت: تاکنون 23 هزار و 721 واحد مسکن مهر شهری در استان همدان عقد قرارداد شده است.

میرکمال الدین میرجعفریان افزود: تاکنون بیش از 91 درصد تعهدات استان همدان در بخش مسکن مهر محقق شده است.