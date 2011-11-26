به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل صومعلو درباره آزمون امسال حرفه مهندسان، کاردان ها و معماران تجربی اظهارداشت: آزمون امسال ورود به حرفه مهندسان، کاردان ها و معماران تجربی طی روزهای سوم و چهارم آذرماه جاری با شرکت 82 هزار و 517 نفر داوطلب و به صورت همزمان در سراسر کشور برگزار شد.

وی افزود: از مجموع داوطلبان 42 هزار نفر در آزمون‌های نظارت و محاسبات رشته مهندسی عمران، 12 هزار نفر در آزمون مهندسی معماری، 10 هزار و 500 نفر در آزمون مهندسی تأسیسات برقی، 7 هزار و 800 نفر در آزمون کاردان‌ها، بیش از 6 هزار نفر در رشته مهندسی تأسیسات مکانیکی، 2 هزار و 515 نفر در آزمون معماران تجربی، 316 نفر در آزمون شهرسازی و 96 نفر نیز در آزمون مهندسی ترافیک شرکت کرده بودند.



معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه امسال برای اولین بار برگزاری این آزمون به طور کامل توسط سازمان سنجش و آموزش کشور انجام شد، گفت: هرچند سالهای گذشته نیز که این آزمون را با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان در تعیین محل ‌آزمون برگزار می‌کردیم گزارشی مبنی بر وقوع تخلف نداشتیم، اما امسال تصمیم گرفتیم برای برگزاری آزمون ورود به حرفه با سازمان سنجش و آموزش کشور قرارداد ببندیم که متولی برگزاری آزمون ها در کشور است و در این زمینه تخصص کامل دارد.



صومعلو زمان اعلام نتایج آزمون برگزار شده را در 2 ماه آینده پیش بینی کرد و افزود: با دستور وزیر راه و شهرسازی بنا شد این آزمون را سالی دو بار برگزار کنیم که برگزاری آزمون نیمه اول امسال به دلیل مسائل مربوط به جابجایی و ادغام وزارتخانه و اینکه برگزاری آزمون تدابیر خاص خود را دارد به آذرماه موکول شد. تلاش می‌کنیم تا آزمون دوم را نیز تا اسفند ماه یا حداکثر اوایل سال آینده برگزار کنیم.