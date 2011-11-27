به گزارش خبرنگار مهر، نگارش تله فیلم "به خاطر یک دماغ ناقابل" به نویسندگی علیاصغر احمدی مقدم به تازگی پایان رسیده است. تهیهکنندگی این تله فیلم با مضمونی طنز را اسماعیل عفیفه برعهده دارد. با مشخص شدن کارگردان و برآورد هزینههای مالی این تله فیلم به زودی کلید میخورد.
متن این فیلم درباره جراحی پلاستیک است و به معضلات عملهای جراحی پلاستیک در ایران اشاره میکند. "به خاطر یک دماغ ناقابل" درباره دختری است که برای ازدواج کردن دماغش را عمل میکند، اما در این راه با مشکلاتی رو به رو میشود.
عفیفه تهیهکنندگی مجموعههای تلویزیونی "در مسیر زاینده رود"، "مدار صفر درجه"، " اشکها و لبخندها"،" میوه ممنوعه" و...را برعهده داشته است.
علی اصغراحمدی مقدم تهیهکننده فیلم تلویزیونی"سرشاخ" به کارگردانی محمود معظمی و نویسنده تله فیلمهای" آسیا به نوبت"، "آب در سراب"، "خانه کاغذی"، قرار ما این نبوده" و... است.
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