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۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۵۲

به دلیل مشکلات مالی/

انتشارات اسطوره تعطیل شد

انتشارات اسطوره تعطیل شد

مدیر انتشارات «اسطوره» از تعطیلی این موسسه انتشاراتی به دلیل عدم برگشت سرمایه خبر داد.

ابوالقاسم اسماعیل‌پور مطلق در این باره به خبرنگار مهر گفت: کار نشر در ایران سوددهی اقتصادی چندانی ندارد که بتوان با سرمایه بازگشتی، موسسه انتشاراتی را سرپا نگه داشت و به همین خاطر نشرمان را تعطیل کرده‌ایم.

وی افزود: وقتی تیراژ کتاب در حد 1000 و 1500 نسخه است، چه امیدی می‌توان به بازگشت سرمایه در کار نشر داشت؟!

فعالیت انتشارات «اسطوره» در آثار مربوط به همین حوزه است و کتاب‌های مختلفی در زمینه‌های باستان‌شناسی، شعر، تاریخ و ادبیات و اسطوره‌شناسی به چاپ رسانده بود.

«سرودهای روشنایی»، «ادبیات گنوسی»، «اسطوره و آیین» و مجموعه شعرهای «بر سنگفرش بی‌بازگشت»، «هر دانه شن»، «تا کنار درخت گیلاس» و ترجمه‌هایی مانند «هنر مانوی» (هانس یواخیم کلیم کایت)، «زبور مانوی» (س ر س آلبری) و «دانشنامه اساطیر جهان» (زیر نظر رکس وارنر) از جمله کتاب‌هایی بوده که «اسطوره» منتشر کرده است.
کد مطلب 1469732

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