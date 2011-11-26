انتشارات اسطوره تعطیل شد

ابوالقاسم اسماعیل‌پور مطلق در این باره به خبرنگار مهر گفت: کار نشر در ایران سوددهی اقتصادی چندانی ندارد که بتوان با سرمایه بازگشتی، موسسه انتشاراتی را سرپا نگه داشت و به همین خاطر نشرمان را تعطیل کرده‌ایم.

وی افزود: وقتی تیراژ کتاب در حد 1000 و 1500 نسخه است، چه امیدی می‌توان به بازگشت سرمایه در کار نشر داشت؟!

فعالیت انتشارات «اسطوره» در آثار مربوط به همین حوزه است و کتاب‌های مختلفی در زمینه‌های باستان‌شناسی، شعر، تاریخ و ادبیات و اسطوره‌شناسی به چاپ رسانده بود.

«سرودهای روشنایی»، «ادبیات گنوسی»، «اسطوره و آیین» و مجموعه شعرهای «بر سنگفرش بی‌بازگشت»، «هر دانه شن»، «تا کنار درخت گیلاس» و ترجمه‌هایی مانند «هنر مانوی» (هانس یواخیم کلیم کایت)، «زبور مانوی» (س ر س آلبری) و «دانشنامه اساطیر جهان» (زیر نظر رکس وارنر) از جمله کتاب‌هایی بوده که «اسطوره» منتشر کرده است.