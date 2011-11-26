مراسم تودیع بازنشستگان پخش فرآورده های نفتی البرز برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تودیع 10 تن از بازنشستگان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه البرز در راستای تکریم این افراد برگزار شده است.

این مراسم همزمان با روز خانواده و تکریم بازنشستگان، در سالن آمفی تئاتر پخش فرآورده های نفتی منطقه البرز با حضور جمعی از مسئولان مربوطه و بازنشستگان برگزار شد.

مراسم یادشده با حضور مدیر، معاونان، رئوسای واحدها و جمعی از کارکنان منطقه برگزار شده است.

در این مراسم شکوری مدیرپخش فرآورده های نفتی منطقه البرز از تلاشها و زحمات بازنشستگان یادشده تقدیر و تشکر کرده است.

در پایان این مراسم نیز از همکاران بازنشسته با اهدای لوح تقدیر و هدایا قدردانی شده است.

بیان خاطرات بازنشستگان از دیگر بخشهای مراسم تودیع 10 تن از بازنشستگان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه البرز بود.

