به گزارش خبرگزاری مهر، سخنرانان این روز دکتر رضا داوری با موضوع اشارتی به استعاره در فلسفه و ادبیات و دکتر لطف اله یار محمدی با عنوان کلام خاموش( تحلیل هنر کلام دینی و عرفانی از منظر گفتمان شناسی انتقادی) ، دکتر رضا نیلی پور با موضوع استعاره و شناخت از دیدگاه علوم شناختی جدید، دکتر علیرضا قائمی‏نیا با عنوان استعاره‎های مفهومی قرآن از دیدگاه زبان‏شناسی‏شناختی خواهند بود.

این سخنرانیها یکشنبه 6 آذر از ساعت 10 تا 12 در فرهنگستان علوم ایراد می شوند.

این نشست در فرهنگستان علوم در تهران، بزرگراه شهید حقانی(غرب به شرق)، خروجی فرهنگستان جمهوری اسلامی و کتابخانه ملی، سالن عاشورای فرهنگستان علوم برگزار می‏شود.