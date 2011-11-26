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۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۴۱

مباحث مختلف زبان‏شناسی بررسی می‎شوند

مباحث مختلف زبان‏شناسی بررسی می‎شوند

مجموعه سخنرانیهایی پیرامون مباحث مختلف زبان‏شناسی از سوی شاخه زبان‏شناسی فرهنگستان علوم یکشنبه 6 آذرماه با حضور دکتر داوری در محل این فرهنگستان برگزار می‎شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنرانان این روز دکتر رضا داوری با موضوع اشارتی به استعاره در فلسفه و ادبیات و دکتر لطف اله یار محمدی با عنوان کلام خاموش( تحلیل هنر کلام دینی و عرفانی از منظر گفتمان شناسی انتقادی) ، دکتر رضا نیلی پور با موضوع استعاره و شناخت از دیدگاه علوم شناختی جدید، دکتر علیرضا قائمی‏نیا با عنوان استعاره‎های مفهومی قرآن از دیدگاه زبان‏شناسی‏شناختی خواهند بود.

این سخنرانیها یکشنبه 6 آذر از ساعت 10 تا 12 در فرهنگستان علوم ایراد می شوند.

این نشست در فرهنگستان علوم در تهران، بزرگراه شهید حقانی(غرب به شرق)، خروجی فرهنگستان جمهوری اسلامی و کتابخانه ملی، سالن عاشورای فرهنگستان علوم برگزار می‏شود. 

کد مطلب 1469736

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