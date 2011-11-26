حجم مبادلات تجاری و نفتی بنادر مازندران 58 درصد رشد یافت

سید نبی سیدپور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حجم مبدلات تجاری و نفتی این اداره کل در سالجاری به 507 هزار و 873 تن رسید.

وی اظهار داشت: این میزان مبادلات تجاری توسط 208 فروند کشتی تجاری و نفتی انجام شد.

وی عنوان کرد: همچنین ترانزیت مواد نفتی بندر نوشهر نیز در سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 20 درصد رشد داشت.

سیدپور بیان داشت: عمده کالاهای وارداتی به بندرنوشهر شامل، آهن الات، چوب و تخته، کاغذ و مقوا، مواد شیمیایی و نفتی بوده است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران گفت: کالاهای صادراتی نیز شامل محصولات دامی و گیاهی، خشکبار و کالاهای سوپرمارکتی است.