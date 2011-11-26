معاینه رایگان 957 نفر از بیماران محروم استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر لعبت گرانپایه افزود: با تعیین بخش محروم و کم برخوردار ریحان آباد، داوود آباد و آب باریک شهرستان ورامین تهران به عنوان مقصد گروه متخصصان اعزامی این سازمان جهت ارایه خدمات رایگان درمانی، گروهی از پزشکان عمومی با استقرار در این منطقه ضمن معاینه بیماران به غربالگری بیماریها و شناسایی تخصصهای مورد نیاز مردم این بخش پرداختند.

وی گفت: پس از آن 5 آذر ماه جمعی از متخصصان رشته‌های مختلف از جمله متخصصان جراحی چشم، جراحی گوش و حلق و بینی، جراحی زنان و زایمان، جراحی عمومی، متخصص اطفال، متخصص پوست و مو، متخصص دندانپزشکی، متخصص طب فیزیکی به همراه چند پزشک عمومی در این شهرستان مستقر شدند و تا پایان این روز بیش از 957 نفر از بیماران را ویزیت و به آنان خدمات درمانی رایگان ارایه کردند.

مجمع داوطلبان درمانگر (مدد) محرومان از ابتکارات سازمان نظام پزشکی در ارایه خدمات تخصصی با کیفیت و رایگان به مردم نیازمند مناطق محروم کشور است که پیش از این نیز در منطقه بازفت استان چهارمحال و بختیاری، منطقه زیرکوه استان خراسان جنوبی، منطقه میانکوه استان لرستان، شهرستان مهدی شهر استان سمنان و منطقه دهگلان کردستان به اجرا در آمده بود و با شناسایی مناطق کم برخوردار خدمات تخصصی درمانی، هرماه یکی از این مناطق از خدمات رایگان تخصصی بهره مند می‌شود.