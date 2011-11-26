برگزاری آیین طشت گذاری در مساجد و حسینیه های مراغه

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئات حسینی در این آیین به عنوان اعلان عزای حسینی به مناسبت فرارسیدن ماه محرم است، عزاداری در تکایا و حسینیه های این شهرستان برای امام حسین (ع) و یاران با وفایش را آغاز می کنند.

طشت گذاری، از آیین های سنتی عزاداران حسینی در مراغه بوده که همه ساله قبل از آغاز ماه محرم از سوی هیئت های حسینی انجام و طی آن عزاداران با حضور و تجمع در مساجد، حسینیه ها و تکایا جامه عزا بر تن می کنند.

در این آیین مداحان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) در سوگ سید الشهدا (ع) مرثیه سرایی کرده و اعضای هیات های حسینی به یاد سقای تشنه لب کربلا طشتی پر از آب کرده و آن را به صورت تبرک در میان حاضران توزیع می کنند.

هم اکنون حدود‎140 هیئت حسینی و‎326مسجد شهری و روستایی در این شهرستان وجود دارد.

شهرستان مراغه با 250 هزار نفر جمعیت در 147 کیلومتری جنوب غربی تبریز مرکز آذربایجان شرقی واقع است.