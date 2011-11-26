تشکیل کانون دانشجویان بورس دکتری/ دغدغه اساتید به پایان نامه ختم نشود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود ملاباشی در گردهمایی دانشجویان بورس دکتری داخل کشور افزود: دانشجویان باید با تشکیل کانون دانشجویان بورس دکتری داخل، در آن شرکت کرده و کمیته های تخصصی آن را ادامه دهند.

رئیس سازمان امور دانشجویان کشور در این گردهمایی با تاکید بر تقویت زیر ساختهای علمی کشور اظهار داشت: فعالیتهای علمی در دانشگاهها باید به عرصه عمل برسد و دغدغه اساتید تنها به پایان نامه دانشجو ختم نشود بلکه در جهت رفع نیازهای اساسی جامعه باشد.

وی افزود: یکی از اقدامات صورت گرفته در دولت نهم و دهم در این راستا، آئین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی کشور است که باید پروژه هایی که مشتری آن یکی از سازمانهای کشور باشد، در جهت رفع مشکلات کشور انجام شود.