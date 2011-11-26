بازرسی هرمزگان نیرو استخدام می کند/خبرنگاران بازرس می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس مومن آبادی گفت: اداره کل بازرسی استان هرمزگان در راستای تحقق قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور به منظور گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر و ایجاد زمینه مشارکت مردمی در امر نظارت همگانی و پیشگیری از تخلف و جرم، ارتقای سلامت نظام اداری، مقابله با فساد و توسعه فرهنگ قانون مداری و بهره گیری از توان علمی، تخصصی و اطلاعاتی تشکلهای غیردولتی و مردم نهاد و اشخاص حقیقی واجد شرایط و توسعه نظارت بر دستگاههای مشمول بازرسی در استان از بین داوطلبان واجد شرایط شامل شاغلان و مدیران بازنشسته به صورت تمام وقت، نیمه وقت و پاره وقت اقدام به جذب می کند.

وی شرایط اصلی جذب و به کارگیری افراد را التزام به یکی از ادیان الهی نام برده شده در اصل 13 قانون اساسی عنوان و رشته ها و گرایش های مورد نیاز را عمران، ساختمان، راه سازی، معماری، حقوق، بیمه و بانکداری، حسابداری و حسابرسی، بودجه و برنامه ریزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، IT، اقتصاد و بازرگانی، پزشکی و پیراپزشکی، نفت و پتروشیمی، امور مالیاتی، بنادر و دریانوردی، مکانیک، برق و الکترونیک اعلام کرد.

وی با اشاره به دستور العمل ماده 65 آئین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و جذب بازرسان افتخاری یاد آور شد: بازرسان افتخاری از میان روحانیون، اعضای هیئت علمی، قضات، مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی، خبرنگاران، اعضای تخصصی تشکلهای غیردولتی و مردم نهاد و بازنشستگان انتخاب می شوند.

مومن آبادی با اشاره به حدود اختیارات و تکالیف و همکاری بازرسان افتخاری اظهار داشت: جمع آوری اطلاعات و اخبار از دستگاههای مشمول بازرسی، انجام نظارت نامحسوس در محدوده تعیین شده، توجه دادن کارکنان و مدیران دستگاههای اجرایی به وظایف آنان، ارائه پیشنهاد در موضوعات نظارت و بازرسی، انجام مطالعات و بررسیهای کارشناسی و مشاوره تخصصی با رعایت شئونات اسلامی و حرفه ای سازمان را از جمله اختیارات و تکالیف بازرسان افتخاری است.

به گفته مدیرکل بازرسی استان، بازرسان افتخاری پس از تعیین حدود اختیارات و قلمرو موضوعی و محیطی و مشخص نمودن سطح همکاری آنان از جمله انعکاس نارسایی ها، مشکلات، دغدغه ها و انتظارات قانونی مردم، نحوه پاسخگویی دستگاهها به ارباب رجوع، تضییع منابع مالی از جمله اموال عمومی و دولتی، منابع طبیعی و محیط زیست، گزارش فساد و سوء جریان اداری، مالی و اقتصادی با این اداره کل همکاری خواهند کرد.

وی همچنین مشخصات بازرسان افتخاری و گزارشهای دریافتی از آنها را محرمانه خواند و افزود : سازمان بازرسی متعهد به حفظ و عدم افشای آن است.

مشاور رئیس سازمان در ادامه به تشکلهای غیردولتی و مردم نهاد اشاره کرد و گفت: این تشکلها می توانند در تهیه گزارش، اظهار نظر و عضویت در کارگروههای تخصصی با سازمان همکاری داشته باشند.

وی تصریح کرد: این تشکلها باید دارای مجوز فعالیت و منابع مالی قانونی و مشخص بوده و هیچ وابستگی به بیگانگان و گروههای غیر قانونی نداشته باشند.

مومن آبادی در مورد شرایط داوطلبان اظهار داشت: داوطلبان با مدرک تحصیلی دکتری با حداقل معدل 15 و یکسال سابقه کار تجربی، داوطلبان با مدرک تحصیلی فوق لیسانس با حداقل معدل 15 و پنج سال سابقه کار اجرایی، فارغ التحصیلان و استعدادهای برتر دانشگاه ها با مدرک تحصیلی لیسانس و حداقل پنج سال سابقه کار تجربی، داوطلبان با مدرک تحصیلی لیسانس و حداقل معدل 15 با هشت سال سابقه کار تجربی، مشمولان وظیفه عمومی (امریه ای) با مدرک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری، مشروط به اینکه متاهل، معاف از رزم، تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و یا خانواده ایثارگران، مدیران بازنشسته دستگاههای اجرایی که مدرک تحصیلی آنان متناسب با رشته های مورد نیاز باشد می توانند برای همکاری با این اداره کل اقدام کنند.

مومن آبادی آخرین مهلت ارسال مدارک را 20 آذرماه 90 اعلام کرد و گفت: داوطلبان می توانند تا زمان تعیین شده به آدرسwww.hormozgan-bazrasi.ir مراجعه و از طریق لینک hormozgan.bazrasi@136.ir نسبت به تکمیل فرم و ارسال مدارک اقدام کنند.

وی تصریح کرد: جذب نیروی مورد نیاز متناسب با نیازهای سازمانی، شرایط و ضوابط کمیسیون جذب این اداره کل خواهد بود.