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۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۴۴

اعضای هیئت رئیسه اتحادیه صنف آرایشگاههای مردانه کرج انتخاب شدند

اعضای هیئت رئیسه اتحادیه صنف آرایشگاههای مردانه کرج انتخاب شدند

کرج - خبرگزاری مهر: اعضای هیئت رئیسه اتحادیه صنف آرایشگاههای مردانه کرج پس از برگزاری انتخابات، معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، انتخابات اعضای هیئت رئیسه اتحادیه صنف آرایشگاههای مردانه شهرستان کرج برگزار و اعضای هیئت رئیسه در پایان رای گیری معرفی شدند.

اعضای هیئت رئیسه اتحادیه صنف آرایشگاه های مردانه کرج  با احراز اکثریت آرا معرفی شده اند ضمن اینکه این انتخابات در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت البرز برگزار شده است.

پس از برگزاری این اتخابات مشخص شد که آقایان رامین حشمدار، محمدهادی شیخ حسنی، هوشنگ کلانتری، خسرو غنی پارسا و داوود شایگان صدر، بیشترین رای  را کسب کرده اند.

این افراد به عنوان اعضای جدید هئیت رئیسه اتحادیه آرایشگاههای مردانه شناخته و معرفی شده اند.

کد مطلب 1469745

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