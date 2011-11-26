آمادگی پلیس آذربایجان شرقی در برقراری امنیت عزاداریهای ایام محرم

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ مسعودخرم نیا گفت: ماه محرم در تاریخ نظام اسلامی ما یک فرصت محسوب می شود، فرصتی که به وسیله آن نهضت های بزرگی چون انقلاب اسلامی به راه افتاده است.



وی افزود : بدون شک ایام با ارزش ماه محرم برای ما یک فرصت محسوب می شود فرصتی که می توان از آن برای تبلیغ دین مبین اسلام استفاده کرد و در مجالس و تکایا جوانان و خانواده ها را نسبت به آسیب های اجتماعی آگاه ساخت.

سردار خرم نیا تصریح کرد: نیروی انتظامی نیز همگام با این پویش عظیم مردمی با بسیج همه امکانات و نیروهای خدوم خود به برقراری نظم و امنیت عزاداران ابا عبدالله(ع) با مشارکت مردم عزیز و تسهیل ترافیک و امداد رسانی انتظامی خواهد شتافت تا شاهد شکوه هرچه بیشتر این مراسم سنتی و مردمی پیروان ولایت باشیم.

این مقام انتظامی تاکید کرد: از مردم عزیز و عزادار انتظار می رود با خدمتگذاران خود در نیروی انتظامی همکاری داشته باشند و همچنین توصیه می شود هیئات و دسته های عزاداری حسینی با صیانت از این نهضت عظیم از اقداماتی که موجب وهن و یا بدعت است جلوگیری کنند.

رسالت سنگین فرهیختگان و شعرا در معرفی قیام حسینی

همچنین معاون اجتماعی پلیس آذربایجان شرقی نیز در جمع شاعران هیئت های مذهبی استان معرفی چهره و اهداف قیام عاشورا را رسالتی سنگین برای آنان دانست و این وظیفه را زمینه ساز معرفی جهانی قیام عاشورا عنوان کرد.

سرهنگ صمد فرامرزی در کنگره شعر عاشورایی هیئت های مذهبی استان با تبریک هفته بسیج و تسلیت ماه محرم با تجلیل از خدمات ارزشمند فرهیختگان، دلسوختگان، شعرا و فضلا که در عرصه نهضت حسینی و ترویج مرام و فرهنگ عاشورا قلم فرسایی می کنند افزود: به برکت خون پاک امام حسین (ع) و یاران وفادارش نظام اسلامی، سیادت، عزت و جایگاه واقعی خود را در عرصه بین المللی پیدا کرده است.

سرهنگ فرامرزی اظهار داشت: هر جا نفس گرم سخن سرایان و شعرای عاشورایی طنین انداز است، آنجا از آسیب ها و پلشتی ها و نا هنجاری ها کمترین اثر را می توان یافت.

به گفته وی، اصل مترقی امر به معروف و نهی از منکر که فلسفه قیام حسینی است، احساس مسئولیت و پایبندی به تکالیف فردی و اجتماعی و سازش ناپذیری در مقابل دشمنان و احترام به حقوق شهروندی حریم فردی اجتماعی، عفاف، پاکدامنی و حجاب را در جامعه قوام و دوام می بخشد و بستر لازم را برای رشد و تعالی انسان های نمونه و فرهیخته فراهم می کند.

معاون اجتماعی پلیس آذربایجان شرقی همچنین افزود: در ماندگاری قیام حسینی همت و اراده، فضلا، شعرا و مادحین و دست اندرکاران هنر دینی نقش اساسی داشته و این نقش می تواند در راستای معرفی واقعی قیام حسینی و بدعت زدایی از چهره پاک سوگواری ها و زدودن خرافات و آلایش ها از عزادارای موثر واقع شود.