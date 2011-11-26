مسابقه بزرگ حفظ قرآن کریم در کردستان برگزار می شود

حجت ‌الاسلام مسعود صفی ‌یاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقه بزرگ حفظ قرآن کریم در استان کردستان اظهارداشت: این مسابقه در سطح شهرستانی و استانی و در مقاطع جوانه ‌ها، جوانان و بزرگسال برگزار می ‌شود .

وی با اشاره به رشته‌ های این مسابقه بزرگ قرآنی در استان کردستان افزود: مسابقه حفظ قرآن کریم در رشته‌های حفظ جزء سی ‌ام قرآن کریم، حفظ پنج جزء، حفظ 10 جزء، حفظ 15 جزء، حفظ 20 جزء و حفظ کل قرآن کریم برگزار می شود.

وی به گرایش حوزه بزرگسالان در قالب این جشنواره اشاره کرد و یادآور شد: در بخش بزرگسالان دو گرایش عمومی و تخصصی طراحی شده است که در گرایش اول عموم افراد علاقمند و در گرایش تخصصی اساتید، قاریان و پیشکسوتان و ماموستایان شرکت دارند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان عنوان کرد: مراحل ثبت‌ نام و اطلاع‌ رسانی این مسابقه از دهم آذرماه جاری آغاز و تا پنجم بهمن ماه جاری ادامه دارد و بخش مسابقه و پایانی آن در بهمن ماه امسال مصادف با ایام ‌الله دهه مبارکه فجر برگزار می ‌شود.

حجت الاسلام صفی یاری هدف از برگزاری این مسابقه را تشویق و ترغیب خانواده ‌ها به ویژه جوانان و نوجوانان به حفظ آیات نورانی قرآن کریم ذکر کرد و افزود: متعاقب این کار تریبت جوانان بر مبنای آموزه ‌های دینی و نیز ترویج معارف ناب اسلامی و ایجاد زمینه برای آشنایی با مفاهیم بلند قرآن کریم از دیگر اهداف مد نظر در این طرح است .

وی اضافه کرد: علاوه بر این از دیگر اهداف پیش‌ بینی شده در این طرح شناسایی و تشکیل بانک اطلاعاتی از حافظان قرآن کریم در استان کردستان است .

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان گفت: این طرح در راستای مصوبه دارالقرآن کریم اداره کل و با همکاری اتحادیه و موسسات قرآنی و مراکز و موسسات قرآنی استان برگزار می شود.

حجت‌الاسلام صفی ‌یاری در پایان کرد: در پایان اجرای این طرح علاوه بر تقدیر از افراد برتر هدایایی ارزشمند به شرکت‌ کنندگان اهدا می ‌شود.