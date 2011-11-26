آمریکا و اسرائیل در پی‌ خطای استراتژیک نقطه امنی درمنطقه نخواهند یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این بیانیه آمده است: ماموریت حفاظت از منافع جمهوری اسلامی ایران در دریاها و آب‌های بین‌المللی، نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران را در جایگاهی راهبردی قرار داده است، به گونه‌ای که این نیرو با حضور هوشمندانه و مقتدرانه در آبهای فرامنطقه‌ای و خطوط مواصلاتی، از منافع کشور صیانت و اقتدار و بزرگی ملت ایران را به رخ کشیده است.

این بیانیه افزوده است: امروز نیروی دریایی ارتش در تعامل و ارتباط مستحکم با نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تلاش موفق در عرصه روز آمدسازی و توانمندسازی سامانه‌ها، تجهیزات و نیروی انسانی، ضمن نمایش وحدت، همدلی، هم‌افزایی و هماهنگی در نیروهای مسلح؛ توانسته است چشم طمع دشمنان در ایجاد شکاف و افتراق بین ارتش و سپاه را کور و پیدایش یک قدرت نوظهور و بهره‌مند از ظرفیت‌های تولید امنیت و مناسبات پایدار منطقه‌ای را به واقعیتی انکارناپذیر تبدیل کند.

این بیانیه در ادامه با اشاره به روند رو به تکامل نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی و عبور از فرآیند بازسازی، نوسازی و بهینه‌سازی حوزه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و توجه ویژه به مهارت افزایی و تخصص محوری در سازمان خود تصریح کرده است: تحولات نیروی دریایی طی سالیان اخیر چشم‌انداز پرفروغی از دست‌یابی به موقعیت ممتاز بین‌المللی را ترسیم کرده است به نحوی که امروز دشمنان انقلاب و نظام با وجود تلاش‌های شیطانی، سناریوی تهدید و تحریم خود علیه ملت ایران را شکست خورده و در واقع عاملی تعیین کننده برای شکوفایی عنصر خوداتکایی و اعتماد به نفس ملی در ایرانیان و تقویت ساختار دفاعی و قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی یافته‌اند.

این بیانیه، عبور نیروی دریایی ارتش از آبراه‌ها و گلوگاه‌های استراتژیک دنیا و حضور در آبهای دور دست را نشانه قابلیت‌های بالقوه و توانمندی‌های سرشار این نیرو در اجرای ماموریت‌های خطیر و سخت قلمداد و افزوده است: نگاه توسعه‌ای و قاره‌ای به آب‌های آزاد و تلاش‌ برای توسعه مناسبات و مراودات نظامی با کشورهای دیگر از الزاماتی است که هم اینک در این نیرو با الهام از منویات و رهنمودهای فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی) به جدیت و هوشمندی دنبال می‌شود.

این بیانیه اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در دریاهای آزاد را الهام بخش و حاوی پیام روشن عزم و اراده انقلاب و ملت ایران معرفی و افزوده است: حضور نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی در آب‌های آزاد و فرمنطقه‌ای نشان می‌دهد که راهبرد دریایی ایران اسلامی دیگر محدود در مرزهای کشور نبوده و برای اثبات هویت، عزت، استقلال و اقتدار ملی ایرانیان، اقصی نقاط جهان را شامل خواهد شد، زیرا معتقد است آب‌های آزاد تعلق به همه ملت‌ها داشته و نباید تنها جولانگاه شناورهای قدرت‌های سلطه‌گر و زورگو قرار گیرد.

در پایان این بیانیه با تجلیل از شهیدان حماسه‌ساز ناوچه موشک انداز پیکان در نبرد قهرمانانه مروارید در مصاف با نیروی دریایی دشمن بعثی در هفتم آذرماه سال 1359 تلاش‌های خستگی‌ناپذیر فرماندهان، مدیران و متخصصین متعهد، مومن و انقلابی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تاکید شده است: بهتر است دشمنان انقلاب و ملت ایران- بویژه آمریکا و صهیونیزم جهانی- پیام‌های راهبردی نظام مقدس جمهوری اسلامی و چشم‌انداز امواج بیداری اسلامی در منطقه را درک کرده و اندیشه تجاوز و تعرض دریایی و زمینی به میهن اسلامی را از ذهن خود دور سازند؛ چرا که در صورت ارتکاب هر گونه خطای استراتژیک، با واکنش سریع و اقدام کوبنده و قاطع نیروهای مسلح ایران مواجه و در جغرافیای خاورمیانه نقطه امنی برای خود نخواهد یافت.