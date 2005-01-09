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۲۰ دی ۱۳۸۳، ۱۹:۵۸

شهادت يك مبارز حزب الله لبنان در درگيري با نظاميان صهيونيست

يك مبارز جنبش حزب الله لبنان امروز در درگيري با نظاميان اشغالگر صهيونيست به شهادت رسيد.

به گزارش خبرگزاري مهر، شبكه تلوزيوني المنار ارگان جنبش حزب الله لبنان اعلام كرد: يك عضو اين جنبش امروز يكشنبه در تبادل آتش با نظاميان اشغالگر صهيونيستي در مناطق جنوبي لبنان به شهادت رسيد.
تبادل آتش و درگيري شديدي ميان نظاميان اشغالگر صهيونيست و رزمندگان حزب الله لبنان امروز يكشنبه در منطقه اشغالي مزارع شبعا در جنوب لبنان روي داد.
در درگيريهاي امروز يك افسر ارشد صهيونيست نيز به قتل رسيد و سه نظامي ديگر صهيونيست هم به شدت زخمي شدند.
مقامات اسراييلي نيزامروز ضمن تاييد درگيري در جنوب لبنان، به قتل يكي از افسران خود در اين درگيريها اعتراف كرد.
در همين حال يك افسر فرانسوي عضو كميته سازمان ملل متحد براي نظارت بر آتش بس در جنوب لبنان امروز يكشنبه به ضرب گلوله نظاميان صهيونيست در اين منطقه به قتل رسيد.

کد مطلب 146975

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