به گزارش خبرگزاری مهر، در حالیکه طی هفته گذشته قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی کاهش یافت، اما هر روز شاهد ثبت رکوردهای جدید در حجم معاملات و قیمت سکه در بازار آتی بورس کالا هستیم. به طوریکه روز شنبه درقرارداد تحویل تیر ماه سال آینده هر قطعه سکه بهار آزادی در بالاترین قیمت به 855 هزار تومان و نرخ تسویه به 835 هزار تومان رسید.



به گفته کارشناسان و کارگزاران بورس کالا این روزها اکثر معامله گران بازار آتی با پیش بینی رشد قیمت ارز و رسیدن نرخ دلار به رقم هایی بالاتر از 1500 تومان اقدام به خرید سکه های بالای 800هزار تومان می کنند.



کارشناس یک کارگزاری در این باره گفت: این روزها خریدارانی که سکه بالای 800 هزار تومان معامله می کنند به دو دسته تقسیم شده اند، نخست افرادی که به طور معمول صبور نیستند و پس از مشاهده کاهش جزئی قیمت ها سریع زیان های چند هزار تومانی را در هر سکه قبول کردند و دسته دوم افرادی که به پیش بینی خود اطمینان دارند و در انتظار افزایش قیمت ها هستند.

احمد بیات افزود: رقم هایی که در تابلوی معاملات ثبت می شود، کمی بالا به نظر می رسد و این امر احتمال زیان های میلیونی معامله گران را افزایش می دهد.



وی اظهارداشت: در حال حاضر به دلیل اختلاف زیاد قیمت سکه در بازار آزاد و بورس، آربیتراژها از بازار سکه می خرند و در معاملات آتی به فروش می رسانند که از این طریق شاید با نوسان قیمت سکه کمی سود آنها جا به جا شود، اما به طور قطع سود مناسبی نصیب آنها می شود.



بنابراین گزارش، آربیتراژ ابزار معاملاتی است که این روزها توانسته سود قابل توجهی را نصیب استفاده کنندگان از این روش در معاملات آتی و سهام کند. آربیتراژ ابزار معاملاتی است که به وسیله آن می توان یک نوع کالا یا سهام را همزمان در دو بازار متفاوت معامله کرد و از اختلاف قیمتی بین این دو بازار منفعت کسب کرد.