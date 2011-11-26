مقابل استقلال باید از شخصیت فنی تیم خود دفاع کنیم

مجید دودانگه سرپرست و مدیر فنی تیم سایپا مهر در مورد دیدار حساس با استقلال در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بازی بسیار حساس و سختی را در پیش داریم باید در مقابل صدرنشین لیگ برتر به میدان بروم البته در بازی با استقلال هم ما برای پیروزی به میدان می رویم تیم ما نیز از نظر فنی شخصیت خوبی دارد و می خواهیم در این مسابقه از شخصیت فنی تیم خود دفاع کنیم.

وی در مورد اینکه استقلال صدرنشین لیگ برتر است، گفت: بله به عقیده من استقلال در این فصل بهترین تیم 5 سال اخیر خود را در اختیار دارد و کادر فنی خوب و بازیکنان با کیفیت از استقلال یک تیم آرمانی ساخته است که فوتبال را روان و خوب بازی می کنند.

دودانگه در پایان عنوان کرد: جام حذفی جام شگفتی است و ما برای حذف استقلال به میدان می رویم.