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۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۱۹

قاسم‌خانی فیلمنامه‌نویسی را آسیب‌شناسی می‌کند

قاسم‌خانی فیلمنامه‌نویسی را آسیب‌شناسی می‌کند

پیمان قاسم‌خانی فیلمنامه‌نویس سینما و تلویزیون فردا شب هشتم آذر ماه مهمان برنامه رادیویی دیالوگ می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر،‌ پیمان قاسم‌خانی فردا هشتم آذر با حضور در برنامه رادیویی "دیالوگ" به آسیب‌شناسی فیلمنامه‌نویسی در سینمای ایران می‌پردازد.

این برنامه پیش‌تر نیز مهمان هنرمندانی چون رویا تیموریان، مسعود رایگان، فرهاد توحیدی، محمد مهدی عسگرپور، همایون اسعدیان و کارگردانان عرصه تئاتر همچون قطب‌الدین صادقی و بهروز‌ غریب‌پور بوده است.
 
"دیالوگ" همه روزه به جز جمعه‌ها، پیرامون وقایع مربوط به هنرهای نمایشی، تئاتر، رادیو، تلویزیون و سینما در سه بخش گفتگوی روز، در حاشیه و با اجازه پخش می‌شود.
 
این برنامه با اجرا، کارشناسی و سردبیری ایوب آقاخانی ساعت 20 تا 21:15 روی آنتن می‌رود و عوامل آن عبارتند از تهیه‌کننده: شهلا نیساری، گوینده: محسن بهرامی، نویسنده: فریبرز دارایی، هماهنگی: هومن خدادوست، خبر: فروغ سجادی.
کد مطلب 1469752

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