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۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۱۴

رضوی خواستار شد:

راهداران و شرکتهای طرف قرارداد راه و ترابری البرز تلاش مضاعف داشته باشند

راهداران و شرکتهای طرف قرارداد راه و ترابری البرز تلاش مضاعف داشته باشند

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و ترابری استان البرز گفت: لازم است راهداران و شرکتهای طرف قرارداد راه و ترابری البرز تلاش خود را افزایش دهند و در راستای تحقق اهداف این اداره کل همکاری خود را ادامه دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر رضوی افزود: از راهداران و شرکتهایی که با این اداره کل همکاری می کنند، می خواهیم که در راستای اهداف اداره کل راه تلاش مضاعف داشته باشند.

مدیرکل راه و ترابری البرز عنوان کرد: از راهداران انتظار می رود تا از هیچ گونه تلاشی دریغ نکرده و بیش از پیش به وظیفه خود عمل کنند تا شاهد تداوم اجرای خوب برنامه ها باشیم.

وی اظهار داشت: با توجه به بارنگی و برف انتظار می رود که راهداران گشت زنی در محورها را افزایش دهند و همه اقدامات مورد نیاز را به موقع انجام دهند.

این مسئول یادآور شد: همچنین از راهداران انتظار می رود که در صورت مشاهده کوچکترین مشکلی، در کمترین فرصت نیروهای عملیاتی خود را به محل مربوطه اعزام کنند.

مدیرکل راه و ترابری البرز بیان کرد: این امر و تداوم آن کمک می کند تا شاهد هیچ گونه خللی در وضعیت ترافیکی شهر و راهها نباشیم که این امر اهمیت و ضرورت فراوانی دارد.

رضوی افزود: جلسه ای که با حضور معاون راهداری و پیمانکاران برگزار شد و. همه این موارد به آنها توصیه شده و بر این موارد تاکید شده است.

کد مطلب 1469756

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