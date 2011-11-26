خدمات درمانی بیمارستان ابن سینا ارتقا یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، نسترن بقایی ظهر شنبه در نشست مطبوعاتی عنوان کرد: بیمارستان اعصاب و روان ابن سینا ازسال 1378 با 70 تخت مصوب تاسیس شده که در حال حاضر دارای دو بخش مردان 1 و 2 و بخش زنان است.

بقایی با اشاره به اینکه در گذشته فقط دارو درمانی از خدمات این بیمارستان بود، افزود: خدمات مشاوره ای، رفتار درمانی، روان درمانی، تستهای هوش و شخصیت، فعالیتهای گروهی، خانواده درمانی، ورزش درمانی و گفتار درمانی از خدمات این بیمارستان به بیماران و مراجعه کنندگان است.

وی جذب نیروی انسانی متخصص را از اقدامات ارزنده این بیمارستان در دو سال گذشته دانست و یادآورشد: در حال حاضر در این بیمارستان 10 نفر پرستار در سال جاری جذب شده اند و همچنین یک نفر فوق تخصص روان پزشک، دو نفر متخصص روان پزشک ، کارشناس ارشد روان شناس بالینی، کارشناس روان شناس، گفتار درمان، phdروان شناس به بیماران خدمات درمانی و مشاوره ای ارائه می کند.

مدیر بیمارستان اعصاب و روان ابن سینا بندرعباس بهبود و بازسازی بیمارستان را در روند درمانی این مرکز موثر دانست و عنوان کرد: فضای سبز این بیمارستان به زودی ساخته می شود که می تواند در روحیه بیماران و همراهان آنها موثر باشد.

بقایی اشغال تخت این بیمارستان را 100درصد عنوان کرد و افزود: این بیمارستان به صورت شبانه روزی آماده ارائه خدمات مشاوره ای و روان درمانی به مراجعه کنندگان است.