بصیرت و ولایتمداری ویژگی شهداست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یدالله غلامی ظهر شنبه در یادواره شهدای روستای تلور افزود: این ویژگی های شهدا و بسیجیان در طول دوران هشت سال دفاع مقدس باعث پیروزی جمهوری اسلامی ایران در جنگ تحمیلی شد.



وی گفت: شهدای انقلاب اسلامی برای ما مسیر سعادت دنیا و آخرت را ترسیم و راه رستگاری را برای ما نمایان ساختند.

حجت الاسلام غلامی افزود: عزت امروز ایران اسلامی در دنیا و در نزد مردم مسلمان جهان بواسطه شهداست که آنان با خون خود انقلاب اسلامی را تثبیت کردند.

مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه نینوا گلستان در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه های دشمنان در جریان جنگ نرم اشاره کرد و گفت: دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران در این جنگ، ایمان مردم خصوصا جوانان و نوجوانان، وحدت و یکدلی و مهمتر از همه ولایت مطلقه فقیه را مورد هجمه قرار داده است.



حجت الاسلام غلامی افزود: همه ما وظیفه داریم هرکسی را که در جهت تضعیف این سه مولفه حرف بزند با آن مقابله کنیم.

قرائت شعر، دکلمه و نوحه سرایی از جمله برنامه های اجرایی در این مراسم بود.