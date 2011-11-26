اطاعت از ولایت فقیه شاخص ترین ویژگی بسیجیان است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سعید فولادی ظهر شنبه در جمع بسیجیان گناباد اظهار داشت: بصیرت، اخلاق و عمل به موقع سه شاخصه مهم بسیجی از نظر مقام معظم رهبری است.

وی افزود: مهمترین ویژگی بسیج ایمان به خدا و اعتقاد قلبی و باور درونی به خالق یکتا است، ایمان به خدا رابطه مستحکم نیروهای بسیجی با حق تعالی است زیرا بسیج رضایت حق تعالی را مبنای حرکت و فعالیت خود می داند.

فولای تصریح کرد: بسیج عاشق خدا است و اخلاص به خدا مهمترین خصوصیات و ویژگی بسیجیان است.

وی افزود: بسیجیان در همه حوادث 32 ساله بعد از انقلاب موفق بوده اند و اقدام به موقع در برابر تهاجمات از خود نشان داده اند.

فولادی تصریح کرد: بسیجیان هم در جنگ سخت، نیمه سخت و هم در جنگ نرم خوب وارد میدان شده و در حوادث تحمیلی بعد از انقلاب با اخلاص و فداکاری و از خود گذشتگی و بصیرت در حال مبارزه با دشمن هستند.

فولادی بیان داشت: اطاعت از ولایت فقیه و تبعیت پذیری از رهبری نظام یکی از شاخص ترین ویژگی های بسیج است.

وی افزود: بسیج تابع محض ولایت فقیه است و سعادت خود و جامعه را در پیروی از ولایت فقیه می داند، زیرا از معمار انقلاب و موسس بسیج آموخته است.

وی گفت: بسیج یک حرکت اجتماعی است که در هر جامعه ای با توجه به فرهنگ آن جامعه و به اشکال مختلفی در اثر شرایط خاص بوجود می آید.

فولادی تصریح کرد: دفاع از مقدسات و ایدئولوژی اسلام ایجاب می کند که در مقابل خطراتی که آن را تهدید می کند به گونه ای منطقی و شیوه ای صحیح با آن خطر برخورد کرد.

وی گفت: منظور از مردمی بودن بسیج این است که آنان از متن ملت برخاسته و به صورت خودجوش و حرکت مردمی به عضویت این تشکیلات پیوستند و در جهت مصالح و آرمانهای نظام به پیروی از ولایت فقیه به انجام وظیفه پرداختند.