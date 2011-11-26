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۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۲۸

رئوفی نژاد:

بستر مناسب برای صادرات و واردات در زنجان مهیا شده است

بستر مناسب برای صادرات و واردات در زنجان مهیا شده است

زنجان - خبرگزاری مهر: استاندار زنجان با بیان اینکه در حال حاضر بستر مناسبی برای صادرات و واردات در استان مهیا شده است، گفت: در همین راستا گمرک زنجان می‌تواند با ارائه راهکارهایی از این ظرفیت به وجود آمده استفاده کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی‌نژاد ظهر شنبه در جلسه توسعه صادرات استان، استخراج آمار صادرات و واردات استان از سایر گمرکات را یکی از اقدامات گمرک زنجان در راستای استفاده از همه ظرفیت‌های استان در این زمینه دانست و افزود: گمرک زنجان می‌تواند در بندرعباس برای خود جاپا ایجاد کند که بدون شک با این اقدام شاهد تحولاتی در این بخش خواهیم بود.
 
وی با بیان اینکه با تحقق همه موارد، این اطمینان حاصل می‌شود که صد در صد تولیدات استان با مدیریت گمرک زنجان صادر شود ادامه داد: امیدواریم ترتیبی اتخاذ شود تا بتوانیم به 500 میلیون دلار صادرات هدف‌گذاری شده تا پایان امسال دست یابیم. همچنین باید زمینه‌ای فراهم شود تا نمره‌گذاری خودروهای وارداتی در استان انجام گیرد.
 
رئوفی نژاد در خصوص موقعیت شرکت نخ‌تایر صبا  افزود: حدود 3 سال پیش این شرکت 120 میلیارد تومان بدهی داشت که خوشبختانه با تغییر مدیریت و کمک‌هایی که در این زمینه صورت گرفت، به سوددهی رسید که امیدواریم با اهتمام به مشکلات بانکی این شرکت و رفع آن، شاهد رونق بیش از پیش آن باشیم.
 
کد مطلب 1469761

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