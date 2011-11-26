طرح قدیم 638 و جدید 627 هزار تومان شد/ نرخ طلای داخلی بالا رفت

به گزارش خبرنگار مهر ، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم امروز شنبه در بازار 638 هزار تومان، طرح جدید 627 هزار تومان، نیم سکه 303 هزار تومان، ربع سکه 153 هزار تومان و گرمی 80 هزار تومان است.

این نرخها روز پنج شنبه گذشته به ترتیب 630 هزار تومان، 620 هزار تومان، 300 هزار تومان، 152 هزار تومان و 79 هزار تومان بود.

بانک مرکزی قیمت هر قطعه سکه طرح جدید را امروز برای عرضه در شعب بانک ملی با احتساب نرخ مالیات بر ارزش افزوده 613 هزار و 80 تومان، نیم سکه را 296 هزار و 920 تومان، ربع سکه را 149 هزار و 240 تومان و گرمی را 78 هزار و 520 تومان تعیین کرد.

نرخ هر اونس طلا امروز در بازارهای جهانی 1680 دلار و هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 55 هزار و 610 تومان است.

صرافان بازار نرخ هر یورو به قیمت بازار آزاد را 1830 تومان و هر پوند را 2140 تومان اعلام کردند، بانک مرکزی قیمت هر یورو را 1443 تومان تعیین کرد.