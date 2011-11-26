برکات بسیج نسبت به گذشته بیشتر آشکار شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد سعیدی قبل از ظهر شنبه همزمان با سالروز تشکیل بسیج در تجمع بزرگ بسیجیان استان قم که در صحن جوادالائمه(ع) حرم حضرت معصومه(س) برگزار شد، اظهار داشت: بعد از گذشت سالها از دوران تاسیس بسیج امروزه این درخت تنومند به ثمر نشسته است و هم اکنون آثار و برکاتش بیش از گذشته آشکار شده است.



وی ابراز داشت: بسیج در زندگی معمولی جزئی از توده های میلیونی مردم است اما در روزهای حادثه همچون خشم مجسم خداوند بر سر کفار و منافقین خواهد بود.



تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) ادامه داد: با توجه به اینکه در آستانه ماه محرم قرار داریم، نماد در این است که بسیج ریشه در عاشورا دارد و بسیج با تربیت در دامن اسلام، خون خود را به رهبر معظم انقلاب اسلامی هدیه می‌دهد.



امام جمعه قم با اشاره به اینکه بسیج صاعقه ای است بر سر دشمن فرود می‌آید، اضافه کرد: بسیج همچون ابر رحمت بر سر امت اسلامی می بارد و همچون شمشیری بر سر متجاوزان است.



وی گفت: درود بر امام راحل که بسیج را بنیان گذاری کرد و با رهبر معظم انقلاب اسلامی پیمان می بندیم که آخرین نفس و فشنگ در برابر متجاوزان داخل و خارج و در راه احیای آرمان های اسلام ناب محمدی و تحقق حکومت برای امام مهدی(عج) ایستادگی کنیم.

