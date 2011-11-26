یوسف انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره آغاز به کار بخش ادبیات داستانی در انتشارات روزنه به انتشار مجموعهای از رمانهای نویسندگان معاصر در این موسسه اشاره کرد و گفت: فراخوانی به منظور دریافت رمانها و آثار نویسندگان نوقلم برای انتشار در قالب محموعه رمان فارسی از سوی این موسسه منتشر شده است و نخستین مجموعه از این آثار همزمان با نمایشگاه کتاب سال آینده منتشر خواهد شد.
وی ادامه داد: تاکنون بیش از 10 اثر برای حضور در این مجموعه انتخاب و برای کسب مجوز به اداره کتاب ارسال شدهاند.
به گفته انصاری این مجموعه در دور نخست از انتشار خود شامل مجموعهای از آثار نویسندگان نوقلم و کتاب اولی خواهد بود.
وی همچنین افزود: در انتشار آثار این مجموعه اولویت ما با رمان است و در فراخوان هم به این موضوع تاکید داشتهایم اما به فراخور موقعیت در این مجموعه به انتشار داستانهای کوتاه فارسی نیز پرداخته خواهد شد.
مسئول بخش ادبی نشر روزنه در ادامه از حضور نویسندگانی چون شهریارعباسی، احمد بیگدلی، شیوا ارسطویی، مرتضی کربلاییلو، فریبا منتظرظهور و فرشته مولوی در کنار نویسندگانی چون علیاکبر حیدری، معصومه میرابوطالبی و مهدی فیاضیکیا در این مجموعه خبر داد.
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