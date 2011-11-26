مشکلات 20 کارخانه فارس بررسی می شود

غفار صفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ادامه روند بررسی مشکلات صنایع استان فارس افزود: طی مدت گذشته با تاکید استاندار فارس برحل سریعتر مشکلات صنایع جلسات مختلفی برگزار شد.

وی ادامه داد: بخشی از مباحث حل مشکلات صنعتگران استان با حضور مسئولان در شهرستانها بررسی و رفع می شود اما برخی از مشکلات باید طی نشستهای مختلف نوع آنان بررسی و دستورات لازم ارایه شود.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس با بیان اینکه مباحث اعتباری و مالی بخش از مشکلات صنعتگران را تشکیل می دهد، گفت: بحث سرمایه درگردش و دریافت اعتبارت بانکی از مهمترین مشکلات صنایع در استان فارس است که باید هر چه سریعتر بررسی و نسبت به رفع آنان اقدام شود.

صفری تصریح کرد: طی یک سال گذشته مباحث مربوط به اعتبارات بانکی و دریافت سرمایه در گردش با همکاری بانکهای استان همراه شده که امیدواریم این همکاری ادامه داشته باشد تا مشکلات دیگر صنایع استان نیز برطرف شود.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به تعدادی از کارخانجات فارس که مشکلات آنها صبح فردا بررسی می شود، گفت: مسائل این کارخانه ها صبح فردا با حضور مسئولان اقتصادی استان بررسی می شود.